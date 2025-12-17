Charla San Francisco de Asís de Real de Catorce

La conferencia "Peregrino y corpóreo. San Francisco de Asís de Real de Catorce desde la devoción y la tradición oral", a cargo de la antropóloga Dulce Azucena Rodríguez López, se llevará a cabo hoy miércoles 17 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Lectura de la Biblioteca Manuel Muro del Museo Regional Potosino.

El Centro de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, realizará una nueva sesión del ciclo Diálogos con el Centro INAH SLP que plantea una aproximación antropológica a la figura de San Francisco de Asís de Real de Catorce, conocido popularmente como "Panchito", a partir de las narraciones, creencias y prácticas que lo rodean. Desde la tradición oral, se expone cómo la imagen es concebida como un santo con rasgos propios, dotado de personalidad, voluntad y capacidad de acción dentro de la vida social de la región.

A lo largo de la sesión, Rodríguez López abordará la manera en que los relatos locales atribuyen a la imagen cualidades como el movimiento, la presencia nocturna y la intervención directa en los asuntos humanos. Estas historias configuran una relación cercana entre los devotos y el santo, en la que los milagros, las leyendas y las experiencias compartidas sostienen su relevancia en el norte de San Luis Potosí.

Rodríguez López ha explorado a la materialidad de la imagen y su papel dentro de las prácticas devocionales. Los exvotos, las ofrendas y las representaciones corporales de San Francisco permiten observar cómo se construye un vínculo entre lo humano y lo divino, en el que la imagen funciona como un agente que media necesidades, favores y agradecimientos.

La ponente situará esta devoción dentro del contexto histórico y social de Real de Catorce, un antiguo centro minero que, desde antes de su proyección turística, ya recibía peregrinos de distintas regiones.

La conferencia propone así una lectura cultural del santo como figura activa en la memoria colectiva, las dinámicas regionales y las formas locales de religiosidad.

