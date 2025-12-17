logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Fotogalería

ALEGRÍA DE NOCHE BUENA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Charla San Francisco de Asís de Real de Catorce

Por Estrella Govea

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Charla San Francisco de Asís de Real de Catorce

La conferencia "Peregrino y corpóreo. San Francisco de Asís de Real de Catorce desde la devoción y la tradición oral", a cargo de la antropóloga Dulce Azucena Rodríguez López, se llevará a cabo hoy miércoles 17 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Sala de Lectura de la Biblioteca Manuel Muro del Museo Regional Potosino.

El Centro de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en San Luis Potosí, realizará una nueva sesión del ciclo Diálogos con el Centro INAH SLP que plantea una aproximación antropológica a la figura de San Francisco de Asís de Real de Catorce, conocido popularmente como "Panchito", a partir de las narraciones, creencias y prácticas que lo rodean. Desde la tradición oral, se expone cómo la imagen es concebida como un santo con rasgos propios, dotado de personalidad, voluntad y capacidad de acción dentro de la vida social de la región.

A lo largo de la sesión, Rodríguez López abordará la manera en que los relatos locales atribuyen a la imagen cualidades como el movimiento, la presencia nocturna y la intervención directa en los asuntos humanos. Estas historias configuran una relación cercana entre los devotos y el santo, en la que los milagros, las leyendas y las experiencias compartidas sostienen su relevancia en el norte de San Luis Potosí.

Rodríguez López ha explorado a la materialidad de la imagen y su papel dentro de las prácticas devocionales. Los exvotos, las ofrendas y las representaciones corporales de San Francisco permiten observar cómo se construye un vínculo entre lo humano y lo divino, en el que la imagen funciona como un agente que media necesidades, favores y agradecimientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La ponente situará esta devoción dentro del contexto histórico y social de Real de Catorce, un antiguo centro minero que, desde antes de su proyección turística, ya recibía peregrinos de distintas regiones.

La conferencia propone así una lectura cultural del santo como figura activa en la memoria colectiva, las dinámicas regionales y las formas locales de religiosidad.

.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Recitales navideños del grupo Inspiratio
Recitales navideños del grupo Inspiratio

Recitales navideños del grupo Inspiratio

SLP

Estrella Govea

Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad
Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

Concierto de la OSSLP en templos de la ciudad

SLP

Estrella Govea

Taller de diseño a escala
Taller de diseño a escala

Taller de diseño a escala

SLP

Estrella Govea

"Lo que le espera al niño, obra navideña"
"Lo que le espera al niño, obra navideña"

"Lo que le espera al niño, obra navideña"

SLP

Estrella Govea