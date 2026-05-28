A escena La posadera por Una Compañía

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La posadera es la puesta en escena que llegará al Teatro del Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" este 28 de mayo a las 18:00 horas, en una adaptación y dirección de Alan España y será presentada por la agrupación Una Compañía.

La adaptación retoma la comedia escrita por Carlo Goldoni en 1750, considerada una de las obras representativas del teatro italiano del siglo XVIII.

La historia gira en torno a Mirandolina, una mujer que administra una posada y enfrenta las intenciones amorosas de un marqués arruinado, un conde adinerado, un caballero misógino y un criado. A partir de estos personajes, la obra plantea conflictos relacionados con el poder, la clase social y la autonomía femenina.

El montaje contará con las actuaciones de Ana Isabel Martínez, Víctor Martínez, José Gaytán, Edgar Saucedo, Luciana González, Alex Conarge, Fernando Barragón y Paco Márquez. El trabajo técnico estará a cargo de Verónica Merchant.

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La propuesta escénica de Alan España parte del texto original de Goldoni, aunque aporta una adaptación enfocada en acercar la historia al público actual desde el humor y las relaciones entre los personajes.

La obra original presenta una crítica hacia la aristocracia de su tiempo a través de figuras nobles que viven de privilegios, influencia o títulos heredados.

Goldoni construyó personajes marcados por la decadencia económica, la vanidad y la competencia social, elementos que atraviesan la trama de la comedia. El texto también expone las diferencias entre sectores de la nobleza y la burguesía dentro del contexto europeo del siglo XVIII.

Dentro de ese conflicto social, Mirandolina ocupa un lugar central por su capacidad de decisión frente a los hombres que buscan controlarla o conquistarla. La protagonista rompe con varios modelos femeninos de la época y sostiene la idea de independencia