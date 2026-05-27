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La relación entre arte y prevención digital es el eje de "El Arte También Previene", una convocatoria que busca reunir propuestas visuales y audiovisuales enfocadas en los riesgos que existen en internet y redes sociales.

El concurso propone que disciplinas como la pintura, la escultura, la fotografía y el videoarte funcionen como herramientas para generar reflexión sobre problemáticas como el ciberacoso, el fraude digital y la violencia en línea. La convocatoria está dirigida a habitantes de la capital potosina y a estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP). Hay dos categorías, una para participantes de entre 6 y 17 años, quienes podrán concursar en pintura y escultura, y otra para mayores de edad, abierta a instalación artística, fotografía y videoarte. Las obras deberán abordar temas relacionados con la prevención y la conciencia social en entornos digitales.