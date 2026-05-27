Tambores y caracoles en el Palique

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"Instrumentos ancestrales", fue un encuentro encabezado por Queta Huitzilin y Juan Carlos Hidalgo, en el palique de la Casa Museo Manuel José Othón, donde compartieron experiencias, referencias históricas y reflexiones sobre el uso de instrumentos de percusión y viento en distintas culturas.

La sesión reunió sonidos de tambores, sonajas, ocarinas, caracoles y palos de lluvia, utilizados durante la charla para acompañar las explicaciones y el intercambio con el público. Queta Huitzilin explicó que su acercamiento a estos instrumentos surgió desde la poesía y la exploración personal de la música. A partir de ello habló sobre cómo distintas civilizaciones comenzaron a crear objetos sonoros con materiales del entorno, como huesos, madera, piedra y conchas, además de la manera en que esos sonidos acompañaron rituales, celebraciones y prácticas comunitarias desde tiempos antiguos.

La conversación también abordó la presencia de los instrumentos en culturas de Mesopotamia, Egipto y Mesoamérica. Huitzilin señaló que muchos de estos objetos buscaban reproducir sonidos relacionados con la naturaleza, como la lluvia, el viento o los animales, además de integrarse a ceremonias y danzas. Durante el palique se mostraron ejemplos de instrumentos de viento y percusión, mientras los asistentes pudieron escuchar su funcionamiento y conocer parte de su origen.

Otro de los temas que se desarrollaron fue la construcción del tambor y su permanencia dentro de distintas tradiciones culturales. La ponente compartió parte de su experiencia en talleres de elaboración artesanal, donde se utilizan pieles, madera y cuerdas para armar cada pieza.

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Los participantes hablaron sobre el significado del atecocolli o caracol dentro de la tradición náhuatl, utilizado como instrumento de llamado y comunicación comunitaria.

La charla cerró con una conversación sobre la permanencia de estos sonidos en prácticas culturales actuales y sobre la manera en que continúan presentes en distintos espacios de convivencia y expresión artística.