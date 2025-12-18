Avatar: Fuego y Cenizas, en Cineteca Alameda
Avatar: Fuego y Cenizas, tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, tendrá funciones a partir del jueves 18 de diciembre en la Cineteca Alameda.
El estreno propone un regreso a Pandora desde una mirada distinta, marcada por el conflicto interno entre clanes Na´vi y por las secuelas que enfrenta la familia Sully tras los hechos de El camino del agua.
Las proyecciones se realizarán el jueves 18 a las 13:00 y 21:00; viernes 19 a las 15:00 y 21:00; sábado 20 y domingo 21 a las 13:00 y 21:00; lunes 22 a las 13:00 y 21:00; y martes 23 a las 15:00 y 21:00.
En esta nueva historia, Jake Sully y Neytiri encaran el duelo por la pérdida de su hijo mientras se enfrentan a nuevas amenazas humanas y a un clan Na´vi inédito: el Pueblo de las Cenizas, liderado por Varang. La película introduce tensiones entre comunidades del propio planeta y amplía el mapa cultural de Pandora con la aparición de los Comerciantes del Viento, lo que desplaza el conflicto hacia un terreno menos idealizado y más confrontativo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La franquicia mantiene su apuesta técnica con un despliegue visual y una duración cercana a los 195 minutos.
El filme fue rodado en Nueva Zelanda de manera simultánea con la entrega anterior. La música corre a cargo de Simon Franglen y la fotografía de Russell Carpenter, con un trabajo centrado en el contraste entre paisajes volcánicos, selvas y espacios acuáticos.
El reparto reúne a Sam Worthington y Zoe Saldaña, junto a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplin y David Thewlis. James Cameron comparte el guion con Rick Jaffa y Amanda Silver, en una narrativa que coloca el duelo, la violencia y las disputas territoriales como ejes del relato, sin abandonar el tono épico que caracteriza a la saga.
Este filme se suma a la programación como uno de los estrenos más esperados del cierre de año.
no te pierdas estas noticias
La Navidad se celebra el 25 de diciembre por esta razón
El Universal
La elección de la fecha de Navidad y su relación con festividades antiguas
La Orquesta Sinfónica ofrecerá conciertos navideños en templos de la capital
Redacción
Se realizarán los días 18 y 19 de diciembre en la Catedral Metropolitana y el templo de Tlaxcala,