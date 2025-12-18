Avatar: Fuego y Cenizas, en Cineteca Alameda

Avatar: Fuego y Cenizas, tercera entrega de la saga dirigida por James Cameron, tendrá funciones a partir del jueves 18 de diciembre en la Cineteca Alameda.

El estreno propone un regreso a Pandora desde una mirada distinta, marcada por el conflicto interno entre clanes Na´vi y por las secuelas que enfrenta la familia Sully tras los hechos de El camino del agua.

Las proyecciones se realizarán el jueves 18 a las 13:00 y 21:00; viernes 19 a las 15:00 y 21:00; sábado 20 y domingo 21 a las 13:00 y 21:00; lunes 22 a las 13:00 y 21:00; y martes 23 a las 15:00 y 21:00.

En esta nueva historia, Jake Sully y Neytiri encaran el duelo por la pérdida de su hijo mientras se enfrentan a nuevas amenazas humanas y a un clan Na´vi inédito: el Pueblo de las Cenizas, liderado por Varang. La película introduce tensiones entre comunidades del propio planeta y amplía el mapa cultural de Pandora con la aparición de los Comerciantes del Viento, lo que desplaza el conflicto hacia un terreno menos idealizado y más confrontativo.

La franquicia mantiene su apuesta técnica con un despliegue visual y una duración cercana a los 195 minutos.

El filme fue rodado en Nueva Zelanda de manera simultánea con la entrega anterior. La música corre a cargo de Simon Franglen y la fotografía de Russell Carpenter, con un trabajo centrado en el contraste entre paisajes volcánicos, selvas y espacios acuáticos.

El reparto reúne a Sam Worthington y Zoe Saldaña, junto a Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Oona Chaplin y David Thewlis. James Cameron comparte el guion con Rick Jaffa y Amanda Silver, en una narrativa que coloca el duelo, la violencia y las disputas territoriales como ejes del relato, sin abandonar el tono épico que caracteriza a la saga.

Este filme se suma a la programación como uno de los estrenos más esperados del cierre de año.