AXEL TEJADA PRESENTA "COMEDIA Y ARTE"
Con este proyecto el comediante lleva el stand up a recintos culturales y artísticos
Axel Tejada presentará este viernes 22 de mayo el espectáculo "Comedia y Arte" en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí (MAC). La función iniciará a las 20:00 horas y formará parte de la Gira de Museos, proyecto con el que el comediante lleva el stand up a recintos culturales y artísticos.
El show reunirá algunos de los elementos que distinguen el trabajo de Tejada, entre ellos el crowdwork y una narrativa centrada en la observación cotidiana. Su propuesta recurre a la interacción con el público y a un humor directo que aborda distintos temas desde la ironía.
Con más de una década de trayectoria, el comediante potosino ha construido una presencia constante dentro de la escena nacional del stand up. Su trabajo también ha formado parte de producciones difundidas en plataformas como Prime Video, además de colaborar y compartir escenario con otros exponentes de la comedia en México.
La presentación en el MAC busca trasladar el formato del stand up a un entorno distinto al de los espacios comerciales dedicados al entretenimiento. A través de esta gira, Tejada propone integrar la comedia en recintos vinculados con las artes y ampliar el alcance de este tipo de espectáculos.
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Los boletos para "Comedia y Arte" tienen un costo de 299 pesos en entrada general y 349 pesos en zona preferente. Las entradas se encuentran disponibles en la plataforma Boletia para la función programada este viernes.
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