Guerrilleros que sobrevivieron a muerte del Che cuentan brutal huida

Cannes (Francia), 20 may (EFE).- La brutal huida de seis guerrilleros que, en 1967, escaparon a duras penas de ser capturados tras la ejecución del Che Guevara en Bolivia protagoniza el documental 'Les Survivants du Che', del francés Christophe Dimitri Réveille, que se estrenó este miércoles en el Festival de Cannes, fuera de competición.

Huida y persecución de los guerrilleros tras la muerte del Che

Fueron en total 2.400 kilómetros de recorrido, perseguidos por 4.000 soldados en territorio hostil, hasta lograr volver a Cuba desde Chile y con apoyo de la Francia de Charles de Gaulle.

El documental, cuya génesis partió de un libro sobre el Che que Réveille leyó hace más de dos décadas, retrata esa historia con imágenes de archivo, con entrevistas inéditas a los guerrilleros y a otros implicados y con animaciones que ponen en imagen aquella escapada desesperada.

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"Todo el mundo piensa que la historia había terminado con la muerte del Che. Todo el mundo quería al Che. Nadie sabe que había supervivientes. Nadie sabe que hay supervivientes que salieron con vida de allí donde murió el Che", contó sobre la película el director, en declaraciones al Festival.

Testimonios y protagonistas del documental

Lo primero que Réveille -que firma aquí su primer documental- hizo fue buscar a Benigno, uno de aquellos soldados que sobrevivieron para convertirse en héroes de la revolución, aunque desencantado había dejado hacía años la isla para mudarse a vivir a Francia.

Urbano, Pombo, Inti, el Ñato y Dario completaban la lista de los seis buscados que protagonizan el documental, aunque no todos lograron llegar hasta Chile, donde Salvador Allende se ocupó personalmente de asegurar su retorno a Cuba viajando con ellos.

Presentado en las Sesiones Especiales del festival que entrega la Palma de Oro, el filme cuenta igualmente con testimonios de agentes de la CIA y de efectivos del Ejército boliviano que se encontraban en el bando contrario a los guerrilleros que a toda costa debían de ser eliminados.

El Che -irreconocible con la cabeza rapada y sin barba para pasar desaparecido- y sus hombres habían llegado a Bolivia en el otoño de 1966 para prestar apoyo a los insurgentes que peleaban contra el gobierno represivo de René Barrientos.

Bajo su mando se creó una milicia que logró rápidos éxitos militares, pero que fue también perseguida sin descanso por los militares bolivianos, apoyados por Estados Unidos.

El Che resultó herido en un ataque a comienzos de octubre de 1967 y fue capturado.

Al día siguiente, el 9 de octubre, en La Higuera, el héroe de la Revolución cubana de origen argentino fue ejecutado de un disparo por orden del alto mando militar boliviano.