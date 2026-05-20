RECORRIDO POR "UMBRAL: TIERRA Y CREACIÓN"

El recorrido guiado por la exposición "Umbral: tierra y creación" de Mon Ventura se llevará a cabo este miércoles 20 de mayo a las 18:00 horas en la Galería 2 del Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes "Raúl Gamboa".

El encuentro contará con la participación de su autora, quien presentará personalmente la muestra y compartirá el proceso detrás de su primera exposición pictórica individual en San Luis Potosí.

La muestra reúne una serie de imágenes construidas desde la relación entre cuerpo, materia y naturaleza. Bajo el título "Umbral", la artista plantea un espacio intermedio donde conviven distintas fuerzas y estados del cuerpo femenino. La misma aborda temas como la memoria, la resistencia y el cambio a través de elementos como la tierra, el fuego, el agua, el aire, el sol y la luna.

A partir de esta propuesta visual, Ventura desarrolla un lenguaje centrado en figuras que contienen, sostienen y atraviesan procesos.

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En las piezas, el cuerpo aparece ligado al territorio y a los ciclos naturales, desde una perspectiva que explora la creación y la experiencia femenina.

La serie también incorpora la idea de pausa como un momento previo al cambio.

Mon Ventura explicó que su trabajo se ha enfocado en el muralismo, por lo que esta exposición representa un acercamiento distinto a su producción. Señaló que la muestra parte de aspectos personales y de intereses que no siempre puede desarrollar en formatos de gran escala, además de abrir un diálogo sobre la fuerza creadora y la experiencia de las mujeres.

El recorrido permitirá al público conocer de cerca las piezas y escuchar directamente a la autora sobre los procesos que dieron forma a la exposición. La actividad forma parte de la programación del Cuarto Festival de Creadoras Visuales, que expone el trabajo de artistas emergentes y contemporáneas en distintos lenguajes visuales.