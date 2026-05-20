Yang Shuang-zi gana premio Booker International en Londres

Javier Otazu

Londres, 20 may (EFE).- La primera novela escrita en chino mandarín que gana el prestigioso premio Booker International de literatura traducida, 'Taiwan Travelogue' aún no puede leerse en China porque no pasaría la censura en ese país, según reconoce su autora, la taiwanesa Yang Shuang-zi, en una entrevista con EFE en Londres, donde ayer recibió el galardón.

La trama y censura en China

La narradora de la novela es una japonesa de clase alta que en el año 1938 viaja por Taiwán, isla ocupada entonces por Japón, mientras descubre fascinada su gastronomía y se enamora de su guía local, una joven que esconde un secreto que se desvela al final de la trama.

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Solo con esta trama -la relación lésbica, una protagonista japonesa, un pasado colonial que no se presenta traumático sino con claroscuros, más la propia identidad taiwanesa- hay ingredientes que hacen la novela impublicable, considera Yang, y ello pese a estar escrita en la lengua mayoritaria de la China continental.

Con todo, el eco provocado en las últimas horas por la concesión del Booker International también ha llegado a la China comunista y un editor se ha puesto en contacto con los agentes de la escritora para una eventual publicación. En cualquier caso, la autora sabe que su libro ya se ha leído clandestinamente en China y ha recibido indirectamente todo tipo de críticas, entre elogiosas y condescendientes, sin faltar los insultos de "bastarda" o de "escoria de los japoneses".

Reflexión sobre el pasado colonial y recepción internacional

Una colonización que pervierte las relaciones

En la trama de 'Taiwan Travelogue' hay una reflexión sobre el pasado colonial y la ocupación japonesa de la isla (1895-1945), una reflexión que huye del maniqueísmo pero que ahonda en cómo el colonialismo afecta también a las relaciones entre las personas, marcadas por la desigualdad. A pesar de todos los desniveles -de clase, de edad y de estatus político-, las dos protagonistas desarrollan una relación sentimental y disfrutan juntas de la variada gastronomía isleña.

Una de las particularidades de la novela de Yang Shuang-zi es su juego metaliterario: la autora real 'desaparece' tras la máscara de la narradora japonesa, un experimento arriesgado porque el libro también ha sido publicado en Japón. ¿Y cuál ha sido su acogida en ese país? ¿Les ha parecido creíble esa 'voz japonesa' impostada? Según la autora, ha recibido críticas excelentes.

La autora subraya que debe mucho del éxito de su obra a la labor de traducción de Lin King, compatriota suya afincada en Estados Unidos que ha sembrado el texto de notas a pie de página -para explicar aspectos culturales o lingüísticos-, consciente de que es una práctica que no se estila en la literatura de ficción en los países occidentales, por lo que también es un riesgo añadido.

El Booker International tiene la particularidad de que resalta la labor de los traductores, hasta el punto de que reparte el premio de 50.000 libras (59.000 euros) a partes iguales entre autor y traductor.

Desde que anoche se dio a conocer el nombre de la ganadora, que desde luego 'no entraba en las quinielas' -según dijeron a Efe fuentes del sector editorial-, la novela se ha agotado en unas pocas horas en las librerías de Waterstones, una de las más extendidas en Londres. Tanto que sus dependientes dirigían a los interesados a librerías de la competencia en busca de algún ejemplar.

'Taiwan Travelogue', que lleva publicada desde 2020 y que ya ganó en 2024 un premio de literatura traducida en Estados Unidos, aún no está disponible en español, aunque cuenta con traducciones en alemán, italiano y holandés, entre otras lenguas.

La autora, declarada lesbiana y casada con una mujer gracias a la ley taiwanesa que así lo permite, no concede importancia a que varios medios la hayan tildado de 'autora queer'. No le molesta, desde luego, pero prefiere ser reconocida simplemente como una autora de literatura.

En lo que no admite negociaciones es en su identidad nacional: lleva en la solapa un 'pin' que dice Taiwan Team (equipo Taiwán), como la traductora, quien lo explica así: "Ya que no nos dejan llevar el nombre de Taiwán en las competiciones deportivas, lo sacamos en cuanto tenemos ocasión en todo tipo de foros".