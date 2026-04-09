CDMX ofrece actividades culturales y recreativas para vacaciones

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).-

. Si tienen niños pequeños y adolescentes, este es plan perfecto para que todos puedan convivir y al mismo tiempo todos tengan opciones de actividades, este nuevo espacio en la

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tienecomo Circuito de pump track, Mini golf, Zona de fósiles con dinosaurios, temazcal, aula digital, pista de go karts (pueden usarla menores de 13 a 17 años), canchas de tenis, voleibol de playa, futbol y pádel, entre otras cosas.¿Dónde?# 6,9 a 18 hrs.: ENTRE ECUACIONES Y ACORDESNo tienen que ir hasta la ciudad de Guanajuato para vivir la bonita tradición de una callejoneada, porque este fin de semana la CDMX será el escenario de un encuentro entrede instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Edomex (UAEMéx), las cuales ofrecerán un recorrido por las calles del Centro Histórico condiferentes, la primera saldrá de la Alameda, la segunda de la Procuraduría Agraria (Motolinia # 11) y la tercera de esquina de la Calle de Motolinia y la Avenida 16 de septiembre, para reunirse en ladonde la Orquesta 100fónica PILARES ofrecerá el¿Cuándo?, todas las rutas inician a las 12 hrs.: CREANDO A DINOSAURIO ANACLETO Y HUECHIMINGOPara todos los niños y niñas que crecieron con el irreverente y divertido"31 Minutos", esta es su oportunidad de tener a algunos de sus, en este taller donde les enseñaran a realizar desde cero a su títere, mientras disfrutan escuchando música de la serie, tomando una refrescante bebida y descubriendo su talento con las manualidades. Las opciones de personajes a realizar son el Dinosaurio Anacleto, Huechimingo, Juanín Juan Harry y Juan Carlos Bodoque; además de tienen la posibilidad de crear uno o dos títeres, motivo por el cual el cupo es limitado, así que tendrán que apartar su lugar con un registro en las redes sociales de¿Dónde?. Corralejo # 85. Col. San Bartolo Atepehuacan., 14 y 18 hrs.Este es un plan para los más pequeños de la casa, quienes tendrán la oportunidad de estar dentro del ambiente de su serie favorita, ya que se trata de unacompuesta de 12 escenarios, que son réplica exacta de la casa de la perrita más famosos del mundo y su familia los Heeler, su mamá Chili, su papá Bandit y su hermanita Bingo; y que recorrerán en una, que en este caso es la muñeca Floppy, la cual el hermanito de Bluey perdió antes de dormir. No por ser una atracción infantil deja de tener calidad, porque los espacios cuentan con tecnología como sonido HD, mapping, iluminación, etcétera, además al final podrány Bingo.¿Dónde?. Anillo Periférico Sur # 4690. Jardines del Pedregal de San Ángel. Martes a Domingo 9 a 19:30 hrs.. LA EXPERIENCIA NUNCA FUE TAN REALEsta actividad si es para verdaderos intrépidos y que no sean impresionables, debido a que en esta experiencia se dejará de ser espectador y se formará parte decomo El Conjuro, Annabelle, La Monja, La Maldición de La Llorona y El Exorcista. El hilo conductor de esta aventura inicia con la llegada de la gente a un cine antiguo, que reabre sus puertas con una muestra de cine con clásicos del terror, el asunto es que una secta ha tomado el lugar y para salir deberán realizar un recorrido depor espacios que reconocerán de inmediato, ya que se tratan de escenarios que han visto en estas películas, pero no sólo eso, vivirán en carne propia lo que es enfrentarse a lo sobrenatural.¿Dónde?. Av. Molière # 328. Col. Polanco. Martes a Domingo, de 11 a 18 hrs.