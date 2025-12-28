CEART presenta su oferta académica 2026
El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) dio a conocer su oferta académica para el periodo febrero–junio 2026, una programación que reúne cursos y talleres en distintas disciplinas artísticas dirigidos a públicos de todas las edades y niveles de experiencia.
Las actividades iniciarán entre el 9 y el 14 de febrero, con inscripciones abiertas a partir del 7 de enero.
La propuesta formativa se organiza en cinco áreas: Artes Escénicas, Artes Visuales, Arte y Humanidades, Música y Arte Digital e Innovación. En el ámbito escénico se incluyen opciones como danza contemporánea, ballet clásico, teatro, hip-hop, danzas tradicionales, yoga y laboratorios de creación, dirigidos tanto a jóvenes como a personas adultas.
Las Artes Visuales integran talleres de cerámica, pintura, escultura, fotografía, gráfica, ilustración y cine, además de actividades sabatinas enfocadas en técnicas específicas como cerámica utilitaria, historieta, impresión y escultura.
