Charla Chiquilín: héroe del ring mexicano

Chiquilín: héroe del ring y protagonista del cine popular es la charla que será impartida por Alejandro Jara, en el auditorio del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas.

La sesión estará dedicada a la vida y trayectoria de Gerardo Zepeda "Chiquilín", luchador profesional que transitó del ring a la pantalla grande. Su presencia en el cine popular lo colocó como uno de los rostros reconocibles del cruce entre la lucha libre y la industria cinematográfica durante la segunda mitad del siglo XX.

La charla será impartida por Alejandro Jara, quien abordará los orígenes de Chiquilín, su formación como luchador y su incorporación al cine.

El enfoque se centrará en entender su figura como personaje cultural, inscrito en una época donde la lucha libre dialogó con el cine de género y el entretenimiento masivo.

Durante la plática se revisará su carrera cinematográfica y las producciones en las que participó, así como las figuras con las que compartió créditos. Entre los títulos que se analizarán se encuentran Doctor Satán, Blue Demon contra las diabólicas y Viento negro, ejemplos del cine popular que marcó su trayectoria.

El encuentro busca situar a Chiquilín dentro del panorama cultural de las décadas de 1970 a 1990, periodo en el que su imagen se consolidó como parte del entretenimiento nacional.

La charla propone una lectura de su legado desde la historia del cine y la lucha libre, como expresiones que dialogaron con el público y construyeron referentes de la cultura popular mexicana.

La actividad inaugura el ciclo mensual de charlas de cine del recinto y propone una revisión cultural de una figura clave del imaginario popular mexicano.