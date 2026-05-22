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Cultura

Charla sobre Antonio Rocha Cordero

Por Estrella Govea

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Charla sobre Antonio Rocha Cordero

La charla "Aportación educativa del gobernador Antonio Rocha Cordero 1967-1973", impartida por la Mtra. María Tomasa Cerino, se llevara a cabo en el Museo Francisco Cossío este viernes 22 de mayo a las 19:00 horas y abordará distintos aspectos del legado educativo y social del exgobernador.

La conferencia se centrará en las acciones impulsadas durante el gobierno de Antonio Rocha Cordero, quien estuvo al frente de la entidad entre 1967 y 1973. Durante ese periodo promovió proyectos relacionados con educación, salud, infraestructura y cultura en las cuatro regiones del estado. 

A lo largo de la charla se revisará el impacto que tuvo la construcción de escuelas públicas de nivel básico, especial y superior durante esa administración. 

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