La charla Tejiendo el mito, ficcionando la historia, se presentará este lunes 23 de febrero a las 19:30 horas como parte del programa "Todos los lunes son de Palique", en la Casa Museo Manuel José Othón.

Este será un espacio de reflexión en torno a la construcción del relato histórico desde la ficción y sus cruces con el mito. La sesión estará a cargo de Armando Herbert Zúñiga, quien abordará procesos narrativos que articulan memoria, simbolismo y representación. La charla se enfoca en cómo la ficción reescribe episodios históricos y los resignifica a partir de recursos literarios y audiovisuales.

El ponente cuenta con una trayectoria vinculada al cine y al audiovisual desde la década de 1990. Ha participado como conductor, actor y compositor en distintos proyectos, entre ellos la película Yo no me llamo Javier, dirigida por Luz María Guerrero, donde compartió créditos con Roberto Sosa, así como en el filme 1994, del director Mauricio Ayala, presentado en la Bienal de Películas Experimentales de La Habana.

En la actualidad, Herbert Zúñiga desarrolla el guion del cortometraje de ficción/documental La AB-Negación, proyecto que trabaja una narrativa simbólica situada en el contexto militar y reflexiona sobre el espíritu de cuerpo y la abnegación. Este trabajo se inscribe en el marco del aniversario de los apoyos a cortometrajes del Instituto Mexicano de Cinematografía.

La charla busca acercar al público a los vínculos entre historia, mito y creación artística.

Para conocer más detalles sobre la actividad y futuras sesiones del programa, se recomienda consultar las redes sociales de la Casa Museo Manuel José Othón.