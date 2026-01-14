Clásicos del Hiperespacio, en ciclo de cine

El ciclo de cine Clásicos del Hiperespacio se llevará a cabo en el Auditorio Rafael Nieto como una propuesta dedicada a revisitar títulos clave de la ciencia ficción que marcaron distintas formas de imaginar el espacio exterior. Las funciones, que inician mañana jueves, se realizarán a las 18:00 horas e incluirán charlas al finalizar cada proyección, pensadas como un espacio de intercambio entre público y organizadores.

La programación es resultado de la colaboración entre el Cineclub y Geek Plus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La primera proyección será el 15 de enero con Star Trek: The Motion Picture (1979), cinta que reúne a la tripulación original del USS Enterprise frente a una entidad desconocida que avanza hacia la Tierra. La película plantea un conflicto entre exploración, tecnología y conciencia, y retoma el espíritu reflexivo de la saga en su paso al cine.

El 22 de enero se presentará Alien (1979), dirigida por Ridley Scott, donde la nave de carga Nostromo interrumpe su regreso a casa tras detectar una señal de origen desconocido. El hallazgo desencadena una amenaza biológica que confronta a la tripulación con el miedo, el aislamiento y la fragilidad humana en el espacio profundo.

Para cerrar el ciclo, el 29 de enero se proyectará Flash Gordon (1980), de Mike Hodges, adaptación del cómic de Alex Raymond. La historia sigue a un héroe improbable que, junto a un científico y su acompañante, intenta evitar la destrucción de la Tierra frente al poder del emperador Ming, en un relato de aventuras espaciales y estética pulp.

El acceso tendrá un costo de 15 pesos para público general y 10 pesos para estudiantes e INAPAM.