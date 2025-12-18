El podcast Celebrar Inspira, del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), dedica un episodio a la conmemoración del Día Internacional del Migrante, con una conversación ya disponible en sus redes, conducida por Gabriela Olvera y con la participación del Dr. Ramón Alejandro Montoya, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP y especialista en movilidad humana.

El programa plantea la migración como un fenómeno presente en la vida cotidiana de San Luis Potosí y del país, no solo ligado al cruce de fronteras, sino también al desplazamiento interno. El episodio sitúa la fecha del 18 de diciembre como un punto de partida para observar historias de llegada, tránsito y retorno, así como los cambios sociales que generan estos movimientos.