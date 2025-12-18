NOCHE DE MUSEO EN EL LEONORA CARRINGTON

La Noche de Museo en el Museo Leonora Carrington San Luis Potosí se realizará este jueves 18 de diciembre bajo el título "Sumando sueños en Navidad", una jornada nocturna que combina música, escena, venta creativa y actividades comunitarias en colaboración con la red Sumando Mujeres.

Durante la velada, el público encontrará una agenda continua que inicia a las 19:00 horas con música a cargo de la Banda Sinfónica de la Escuela Estatal de Música, seguida a las 20:00 horas por un bloque de villancicos interpretados por el Coro de la Escuela de Iniciación del Centro de las Artes, acompañados por duendes y Santa Claus, en una propuesta pensada para públicos de todas las edades.

A las 20:30 horas tendrá lugar el encendido mágico del árbol de Navidad, una intervención escénica a cargo de Hera Producción Escénica que marca uno de los momentos centrales de la noche. Posteriormente, a las 20:45 horas, se presentará la pastorela familiar La Apuesta, un montaje que apuesta por la sátira y la comedia popular, con un lenguaje cercano al público actual y referencias a la cultura digital, memes y acontecimientos recientes.

La pastorela, interpretada por Elara Reyes, Anai Macías, Aldo Lechuga, Fernando Barragán, Joe Díaz, María José González, Elizabeth Herrera y Laura Patlán, retoma la estructura clásica del camino de los pastores desde una perspectiva lúdica. El personaje del Diablo aparece como "Lady Satanás" y las pastoras ocupan un papel protagónico, en una lectura que privilegia el humor y el comentario social por encima del tono solemne.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De forma paralela, a partir de las 19:00 horas se instalará una expoventa a cargo de la red Sumando Mujeres. Previo a la Noche de Museo, de 17:00 a 18:30 horas, se llevará a cabo la actividad de networking con la charla Ventas explosivas, impartida por Claudia Vargas en la Sala de Musas, con costo de $250 y cupo limitado.

La Noche de Museo se presenta así como un punto de encuentro entre arte, comunidad y economía creativa en el cierre del año.