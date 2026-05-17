CONVOCATORIA FESTIVAL "LILA LÓPEZ"
Invita a integrar la programación artística del magno evento de Danza Contemporánea
Ya está disponible la convocatoria para integrar la programación artística del 46° Festival Internacional de Danza Contemporánea "Lila López", que se llevará a cabo del 24 de julio al 2 de agosto de 2026.
La invitación está dirigida a artistas corporales, agrupaciones, colectivos y compañías profesionales de danza contemporánea mexicana interesadas en presentar propuestas escénicas originales ya estrenadas.
La convocatoria contempla cuatro categorías de participación: obras para teatro a la italiana con duración de 50 a 70 minutos; propuestas para plazas y espacios públicos de 45 a 60 minutos; montajes dirigidos a jóvenes audiencias con duración similar; y piezas para primeras infancias de entre 30 y 45 minutos. El festival se desarrollará bajo el lema "Cuerpos, identidades y movimiento".
Las agrupaciones deberán registrar únicamente una propuesta y completar un formulario en línea con información general de la obra, incluyendo sinopsis, duración, créditos y semblanza del grupo.
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Además, se solicitan requerimientos técnicos detallados como fichas de iluminación, audio, escenografía, utilería, tiempos de montaje y necesidades de traslado.
Entre los documentos obligatorios figuran identificaciones oficiales de todos los integrantes, constancia de situación fiscal, acreditación de representación legal, comprobación de derechos de autor y un tabulador de honorarios por presentación.
También deberán adjuntarse fotografías en alta resolución, teaser y video completo de la obra mediante enlaces digitales.
Las propuestas podrán entregarse de forma digital o física en la Dirección de Festivales de la Secretaría de Cultura. En caso de optar por el formato presencial, el material audiovisual deberá incluirse en USB o CD dentro de un sobre con la documentación impresa correspondiente.
La selección estará a cargo de un Comité de Curaduría integrado por especialistas en danza y representantes de la organización convocante. Entre los criterios de evaluación destacan la calidad artística, la viabilidad técnica, el diálogo entre la tradición del festival y las narrativas contemporáneas del cuerpo, así como el reconocimiento de propuestas con impacto local y generacional.
La convocatoria establece que no podrán participar obras presentadas en ediciones anteriores del festival.
El periodo de recepción permanecerá abierto hasta el 5 de junio de 2026 a las 13:00 horas. Los resultados serán notificados vía correo electrónico y el programa completo del festival se dará a conocer posteriormente en la presentación oficial ante medios de comunicación. La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.
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