CUENTOLOGÍA
TÚ MEJOR VERSIÓN
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Cada proceso de cambio te acerca a tu mejor versión.
Aferrarte a quien fuiste en el pasado solo frena tu crecimiento presente. Por más cómoda que se sienta esa antigua identidad, ya no te queda. Ya no piensas igual, ya no sueñas igual, ya no toleras lo mismo, y está bien. Eso se llama crecer.
Aceptar que las experiencias, los aciertos, las caídas, las despedidas y hasta los silencios te han transformado, es el primer paso para abrazar con madurez, con compasión y con paz a la persona que eres hoy.
No eres la misma de hace un año, y no tendrías por qué serlo. Cada herida te enseñó un límite. Cada alegría te mostró el camino. Cada error te dio una lección que hoy se ha convertido en sabiduría.
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No le tengas miedo al cambio, aunque a veces duela. No le tengas miedo a soltar viejas versiones de ti, esas que tuviste que crear para sobrevivir, para encajar, para ser amada.
Ya no necesitas sobrevivir, ahora te toca vivir. Y vivir con intención implica despedirte de lo que fuiste para darle espacio a lo que estás destinada a ser.
Tu evolución no es una traición a tu pasado, es un homenaje a todo lo que superaste.
Es la prueba viva de que no te rendiste, de que aprendiste, de que sigues aquí más consciente, más fuerte y más auténtica.
Permítete mudar de piel sin culpa. Permítete cambiar de opinión, de rumbo, de sueños. Cada cambio, por pequeño que parezca, te está puliendo. Te está acercando, paso a paso, a esa versión de ti que vive con más paz, con más amor propio y con mayor intención.
*D. R © Cale Agundis
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