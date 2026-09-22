logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Abrirán al público nueva iglesia para apreciar características

Su diseño incorpora elementos de la arquitectura barroca y neoclásica

Por Estrella Govea

Septiembre 22, 2026 12:26 p.m.
A
Abrirán al público nueva iglesia para apreciar características
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Templo de San Luis Potosí de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tendrá una jornada de puertas abiertas para todo el público del jueves 24 de septiembre al sábado 10 de octubre de 2026.

      Durante este periodo, cualquier persona, pertenezca o no a la Iglesia, podrá ingresar al inmueble para conocer sus espacios y características antes de que comience su uso exclusivamente religioso.

      Las visitas estarán disponibles durante el periodo señalado, con excepción de los domingos y del sábado 3 de octubre. El templo se encuentra en Arboledas 100, Fraccionamiento Del Parque, San Luis Potosí, y esta será la oportunidad para que la población conozca el interior de un edificio que, una vez concluida la jornada, ya no estará abierto al público general de la misma manera.

      La apertura forma parte del proceso previo a la dedicación del templo, programada para el domingo 1 de noviembre de 2026. Ese día el inmueble será consagrado para sus funciones religiosas y, a partir de entonces, el acceso estará destinado a los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que cumplan con los requisitos establecidos por la institución para participar en sus ceremonias.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A diferencia de las capillas o centros de reuniones donde los miembros se congregan para sus actividades habituales, los templos son espacios destinados a ceremonias religiosas específicas. Por ello, la jornada de puertas abiertas permitirá conocer un edificio cuyo acceso cambiará una vez que sea dedicado.

      El inmueble ocupa un terreno de 1.57 hectáreas y cuenta con aproximadamente 925 metros cuadrados de construcción. Su diseño incorpora elementos de la arquitectura barroca y neoclásica característica de San Luis Potosí, además de motivos ornamentales geométricos y líneas inspiradas en tradiciones arquitectónicas de la región.

      La construcción comenzó después de la ceremonia de la palada inicial realizada el 9 de marzo de 2024, luego de que el proyecto fuera anunciado el 3 de abril de 2022. El edificio cuenta con una aguja de aproximadamente 28.80 metros de altura, un bautisterio, sala de instrucción, sala de sellamientos y salón celestial.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Abrirán al público nueva iglesia para apreciar características
      Abrirán al público nueva iglesia para apreciar características

      Abrirán al público nueva iglesia para apreciar características

      SLP

      Estrella Govea

      Su diseño incorpora elementos de la arquitectura barroca y neoclásica

      Abre museo de Sound of Music donde la historia von Trapp llegó a Hollywood
      Abre museo de Sound of Music donde la historia von Trapp llegó a Hollywood

      Abre museo de "Sound of Music" donde la historia von Trapp llegó a Hollywood

      SLP

      AP

      Ubicado en el palacio Hellbrunn, el museo distingue la historia real de la familia y la película.

      Jugar con la memoria para mirar el presente
      Jugar con la memoria para mirar el presente

      Jugar con la memoria para mirar el presente

      SLP

      Estrella Govea

      La búsqueda conceptual de Leo The Kid

      FOTOVISIÓN EDICIÓN 31
      FOTOVISIÓN EDICIÓN 31

      FOTOVISIÓN EDICIÓN 31

      SLP

      Estrella Govea

      Contempla exposiciones, conferencias, talleres, recorridos y actividades