Denise Desautels recibe premio Jaime Sabines en Ciudad de México

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La poeta quebequense Denise Desautels obtuvo hoy el Premio de Poesía "Jaime Sabines - Gatien Lapointe" 2026 por "Tombeau de Lou/Sepulcro de Lou", considerada por el jurado como una "obra de lenguaje maduro, organizada como el relato de una agonía, pero también como la constatación de que tal relato es imposible. Sus frases parecen tejidas por una fuerza visceral". También dijo que "se trata de un libro con un ritmo sostenido que se transforma en pulsión hacia el dolor hasta rescatar la vida".

Premio Jaime Sabines 2026 y jurado

El jurado, integrado por Luis Armenta Malpica, Louise Dupré, Silvia Eugenia Castillero y Luis Vicente de Aguinaga, otorgaron por unanimidad el galardón a Desautels por su libro que fue publicado en el año 2000 por Éditions du Noroît y en 2015 por Mantis Editores en edición bilingüe, con traducción de Silvia Pratt.

Señalaron que: "´Tombeau de Lou´ tiene la verosimilitud punzante de un testimonio personal y la compleja hondura de un descenso a la soledad, al malestar, al deterioro del cuerpo, al cansancio y a la incomunicación".

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Durante la ceremonia de premiación, luego de que se anunciara a la ganadora y se hiciera la lectura del Acta del Jurado, y tras recibir el galardón a distancia, la poeta Denise Desautels aseguró: "Creo que la poesía es una necesidad en este momento, es un lugar donde la lengua es resistente, donde los poetas resisten".

Reacciones y contexto cultural

La poeta también habló sobre la cercanía que encuentra entre la poesía quebequense y la mexicana y la presencia de la muerte como un tema compartido: "creo que es una poesía que está cercana. Recuerdo mis momentos en México, especialmente en otoño, la muerte estaba muy presente y me sentía en casa".

En la ceremonia celebrada en las instalaciones del Seminario de Cultura Mexicana (SCM) en la Ciudad de México, encabezada por su presidente, Felipe Leal, así como Marco Antonio Campos y Silvia Molina, miembros titulares de la institución, también se destacó la trayectoria de Desautels, autora de más de 40 libros de poesía, relatos y libros de artista, cuya obra ha explorado temas como la memoria, el duelo y la experiencia femenina.

Justo el poeta Marco Antonio Campos, miembro honorario del Seminario de Cultura Mexicana, dijo que el libro de Desautels "es un largo poema en prosa en el que, con inteligencia penetrante, la autora detalla hasta la última minucia la enfermedad, el declive, la agonía y el fallecimiento de una amiga de la infancia de quien nunca sabemos su nombre".

El Premio de Poesía "Jaime Sabines - Gatien Lapointe", uno de los galardones más importantes que desde 2003 estrechan los vínculos literarios entre México y Quebec y que reconoce, de manera alternada, a poetas mexicanos y quebequenses cuya obra ha sido traducida entre el español y el francés, este año se enmarca en la conmemoración del centenario del natalicio del poeta chiapaneco Jaime Sabines.

Consta de 100 mil pesos aportados conjuntamente por las instituciones organizadoras.