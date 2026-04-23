Día del Libro 2026: ¿por qué se regala un libro y una rosa?
El evento cultural en el Centro Cultural Universitario incluye talleres, cine y conciertos para todas las edades.
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CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 23 se conmemora elDía Internacional del Libro 2026, una celebración establecida en 1995 por la Conferencia General de la UNESCO
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, con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.
Esta fecha fue escogida como un recuerdo simbólico del fallecimiento de tres grandes figuras de la literatura universal, el inglés William Shakespeare, el peruano Inca Garcilaso de la Vega y el español Miguel de Cervantes, quien fue enterrado un 23 de abril de 1616 en Madrid.
La celebración fue propuesta inicialmente en 1923, por el escritor y editor Vincent Clavel Andrés, quien sugirió que fuera el 7 de octubre, cuando se creía que había nacido el creador del Quijote. En 1930, se acordó trasladar la Fiesta del Libro al 23 de abril.
Esta tradición se relaciona con la emblemática celebración del Día de Sant Jordi en Cataluña, España. En esta festividad se celebra al patrón regional con un intercambio de rosas, una ofrenda hecha por los hombres a su amada como símbolo de su amor y cariño.
De acuerdo con la leyenda medieval, Sant Jordi salvó a la princesa de un dragón, en la localidad de Montblanc. Al derrotarlo, su sangre salpicó el suelo y de allí brotó un rosal. Como muestra de su amor, el valiente caballero arrancó una rosa de color rojo y se la ofreció.
Con el paso del tiempo, a la tradición se le sumó un elemento más: el libro. "El libro representa una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible", explica el sitio oficial de la UNESCO.
Posteriormente, esta dinámica popular se mudó a las plataformas digitales, principalmente a TikTok, donde los usuarios y lectores comparten el anhelo de experimentar este romántico gesto y recibir algún detalle por parte de sus parejas.
Además, como parte de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) organiza cada año un evento editorial conocido como la Fiesta del Libro y la Rosa, la cual celebrará su edición número 18, con cuatro días, del jueves 23 al domingo 26 de abril de 2026.
Este encuentro literario se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario y tiene una apuesta centrada en la cultura de paz, bajo el lema "Nombrar para existir". Este año se realizarán más de 500 actividades dedicadas a la lectura, con más de 180 stands y con la participación de 133 expositores.
La iniciativa nació en 2009, como una iniciativa de Difusión Cultural de la UNAM, tomando como inspiración la celebración española. Este 2026, la programación incluye presentaciones editoriales, talleres, cine, conciertos y actividades para jóvenes y los más pequeños del hogar.
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