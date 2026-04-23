CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 23 se conmemora el

2026, una celebración establecida en 1995 por la Conferencia General de la

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, con el objetivo de, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual.Esta fecha fue escogida como un recuerdo simbólico del fallecimiento de tres grandes figuras de la literatura universal, el inglés, el peruanoy el español, quien fue enterrado unde 1616 en Madrid.La celebración fue propuesta inicialmente en 1923, por el escritor y editor, quien sugirió que fuera el, cuando se creía que había nacido el creador del Quijote. En 1930, se acordó trasladar la Fiesta delalEsta tradición se relaciona con la emblemática celebración delen, España. En esta festividad se celebra al patrón regional con un, una ofrenda hecha por los hombres a su amada como símbolo de su amor y cariño.De acuerdo con la leyenda medieval,salvó a la princesa de un, en la localidad de Montblanc. Al derrotarlo, su sangre salpicó el suelo y de allí brotó un. Como muestra de su amor, el valiente caballero arrancó una rosa de color rojo y se la ofreció.Con el paso del tiempo, a la tradición se le sumó un elemento más: el. "Elrepresenta una de las invenciones más bellas paray encarna un instrumento eficaz para luchar contra la pobreza y construir una", explica el sitio oficial de laPosteriormente, esta dinámica popular se mudó a las, principalmente a, donde los usuarios y lectores comparten el anhelo de experimentar este romántico gesto y recibir algún detalle por parte de sus parejas.Además, como parte de esta celebración, la Universidad Nacional Autónoma de México () organiza cada año un evento editorial conocido como la Fiesta dely la Rosa, la cual celebrará su edición número 18, con cuatro días, del jueves 23 al domingo 26 de abril de 2026.Este encuentro literario se llevará a cabo en ely tiene una apuesta centrada en la, bajo el lema "". Este año se realizarán más de 500 actividades dedicadas a la lectura, con más de 180 stands y con la participación de 133 expositores.La iniciativa nació en 2009, como una iniciativa dede la, tomando como inspiración la. Este 2026, la programación incluye, cine,y actividades para jóvenes y los más pequeños del hogar.