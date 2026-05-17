Las actividades por el Día Internacional de los Museos continuarán el 17 y 18 de mayo en distintos recintos culturales de San Luis Potosí con programación enfocada en arte contemporáneo, patrimonio, inclusión y participación colectiva en centros culturales de la capital.

El domingo 17 de mayo, el Museo Leonora Carrington realizará dos sesiones del Rally Surrealista de 10:00 a 11:00 y de 11:00 a 12:00 horas, además de mantener abierta la exposición colectiva "Explora el Surrealismo... Todos cabemos". Durante la jornada, el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) ofrecerá recorridos guiados para escuelas y público general, mientras que el Caja Real Centro Cultural Universitario continuará con "Ramen de letras" y la exposición "Kimonos: Tradición en seda".

Las actividades participativas del domingo se concentrarán también en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes con el rompecabezas "El mundo funciona mejor cuando cada quien aporta algo" y el mural colectivo "Mensajes para un mundo dividido".

El Museo Federico Silva Escultura Contemporánea desarrollará los talleres "Unir un mundo dividido" y "Puentes de materia: un solo cuerpo, mil voces", coordinados por Ana Castelán. A las 12:00 horas, la Dra. Greta Alvarado impartirá la charla "Esculpir a los dioses: el arte sagrado del hinduismo" y a las 13:00 horas encabezará la actividad infantil "Ganesha: abre caminos (¡y tú le das color!)".

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También incluirá recorridos guiados en el Museo del Virreinato de San Luis Potosí a las 12:00 y 15:00 horas con Luis Fernando Padrón Briones, además de actividades didácticas en el Museo Francisco Cossío y funciones de cuentacuentos en la Casa Museo Manuel José Othón con el Grupo Guachichila.

El cierre del día será a las 19:00 horas en el Museo Federico Silva Escultura Contemporánea con la presentación de danza folclórica "Ecos de la Tierra", a cargo del grupo Hunac-ceel.

Para este lunes 18 de mayo, fecha oficial del Día Internacional de los Museos, el Instituto Potosino de Bellas Artes realizará visitas guiadas para grupos escolares en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa con Gabriela Olvera Zavala.

El Museo del Ferrocarril Jesús García Corona continuará con "Viajera rompiendo murales" y el taller de pintura "Museos uniendo un mundo dividido", mientras que el Museo Leonora Carrington repetirá las actividades del Rally Surrealista y mantendrá abierta su exposición colectiva.

Ademas a las 13:00 horas, Sayuri Vidales impartirá la charla "Concientización de la Discapacidad e inclusión" en el CEART. Por su parte, el Museo del Virreinato de San Luis Potosí ofrecerá el taller "Crea tu personaje" con el Colectivo Monero y un recorrido guiado programado para la misma jornada.