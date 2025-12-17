EL GRUPO TIAHUI PRESENTA "ÉRASE UNA NAVIDAD"

El Grupo Artístico Tiahui presentará "Érase una Navidad" este 17 de diciembre a las 19:00 horas en el Museo Nacional de la Máscara, se plantea como una velada cultural de relatos y música que convoca al público a reunirse en torno a la tradición navideña desde distintas expresiones escénicas.

La propuesta reúne a declamadores, oradores y cuentistas que darán lectura e interpretación a relatos vinculados con la Navidad. El programa incluye textos como Tren de Matías, El árbol mágico de la Navidad, El niño de los fósforos, El carpintero, El cascanueces, El ángel de la guarda, El árbol de noche buena, Posada y Lo que pasó en Nochebuena, a cargo de integrantes del grupo y artistas invitados.

En escena participan Yesika Romero, Alondra Torres, Joseph García, Lucía Zárate, Mildreth Díaz, Andrea Esparza, Héctor Badillo, Eduardo Cortés y Andrea Bravo, quienes conforman el elenco de narradores de la noche. Cada intervención propone un recorrido por distintas miradas y tonos del relato navideño.

La presentación cuenta también con la participación de la Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que interpretará villancicos tradicionales como parte del programa musical. Esta intervención acompaña la narrativa oral y amplía el carácter colectivo del encuentro.

Además de la programación artística, "Érase una Navidad" integra un componente solidario.

La entrada consiste en la donación de cobijas, ropa, despensas, juguetes, dulces u otros artículos que serán destinados a personas privadas de la libertad de bajos recursos y adultos mayores, vinculando la actividad cultural con una acción comunitaria.