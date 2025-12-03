Emotivo homenaje a Julieta Fierro en la FIL Guadalajara

GUADALAJARA, Jal., diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- Emotivo, sensible, humano, así fue el homenaje que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara le rindió a la científica y divulgadora de la ciencia Julieta Fierro. Tres mujeres, amigas, compañeras, alumnas, celebraron su vida y su pasión por compartir la ciencia: Julia Tagüeña, Sara Poot-Herrera y María Emilia Beyer, pero también en ese tributo titulado "Julieta Fierro: una estrella para siempre", se unieron las voces de sus hijos, quienes enviaron una carta que inició con una verdad: "En México se apagó una estrella, en nuestra familia también".

En la misiva que leyó Beyer, sus dos hijos de Julieta que viven en el extranjero, uno filósofo y otro economista, escribieron: "Mamá encontraba natural, casi fácil ser madre. Decía que criar era ante todo amar y enseñar, y lo hizo con una calidez inagotable. Nos abrazó siempre y siempre también nos enseñó algo útil para la vida. Buscaba estimularnos intelectualmente y asegurarse de que nos sintiéramos libres para crear. Nunca nos regañó por ser originales, al contrario, celebraba nuestras rarezas y ocurrencias y nos mostró que atreverse a hacer cosas nuevas es emocionante".

Dijeron que, gracias a esa libertad, ambos se hicieron académicos, seres interesados por encima de todo en comprender mejor el mundo. "Con ella aprendimos a mirar el cielo, sí, pero también a mirar con atención la tierra que pisamos y a cuestionarnos por qué y para qué. Tenía lemas sencillos y poderosos. Uno de ellos nos acompaña todos los días: 'No hay como trabajar para avanzar'. Esa frase que repetía con una sonrisa y con el ejemplo, ha sido una brújula para nosotros".

Ante un auditorio que revivió la forma que halló Julieta Fierro para compartir la emoción por la ciencia, en especial por la astronomía, que fue su especialidad, sus hijos señalaron que su ética de responsabilidad y de curiosidad fue hacer bien las cosas y disfrutarlas.

"Nuestra mamá fue una científica pública, una divulgadora excepcional y una mujer que abrió puertas. Fuimos todos testigos de cómo convertía ideas complejas en historias y juegos sencillos y de cómo inspiró a mujeres y a niñas para estudiar ciencia. Fue también una presencia amorosa que nos dio una felicidad extraordinaria. Hoy queremos decir con toda sencillez lo que sentimos. La amamos profundamente, la admiramos intensamente y la extrañaremos enormemente".

Dijeron que, aunque se apagó una estrella, su luz no desaparece. Se queda en cada pregunta que nos hacemos, en cada estudiante al que acompañamos, en cada proyecto que emprendemos con alegría y con la certeza de que no hay como trabajar para avanzar.

"Esa es la herencia que ella nos deja. A nombre de la familia, gracias por acompañarnos a celebrar su vida. Gracias por seguir mirando al cielo y a la tierra con los ojos de la curiosidad que ella tanto cultivó. Y gracias, mamá, por tu amor sin medida, por tu ejemplo luminoso y por enseñarnos que comprender el mundo es una de las formas más hermosas de amarlo", dijeron y el auditorio aplaudió y sintió que ahí estaba Julieta Fierro, sosteniendo el mundo, lanzando estrellas o abriendo un libro del que saltaban decenas de mariposas.