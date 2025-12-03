Función de Fin de Cursos del IPBA

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) presentará la Función de Fin de Cursos Junio 2025 de sus talleres juveniles hoy 3 de diciembre a las 18:30 horas en el Teatro “Raúl Gamboa”.

La programación iniciará con las presentaciones del Taller de Canto del IPBA, dirigido por la maestra Irene Martínez. El grupo interpretará piezas como “Un año más”, “Al fin” y “Él vive en ti”, acompañadas por coreografías de Sharon Elizabeth e Inoue. Además, el Taller de Danza Árabe participará con “Simbiosis”, número que integra música en vivo y danza bajo la dirección de Martínez.

El programa continuará con la participación de los talleres infantiles y juveniles del instituto. El Taller de Hip Hop Infantil presentará una pieza diseñada con mix de house y baile moderno a cargo de Aketzalli Cervantes y Jesús Ramírez; mientras que el Taller de Danza Contemporánea Infantil ejecutará “Duendes”, coreografía de César Montalvo. Las danzas polinesias también formarán parte de la función con números dirigidos por Araceli Domingo, entre ellos “Moloka’i”, “Jingle Bells”, “Feliz Navidad” y “Tamure”.

A mitad de la función se presentarán los grupos de nivel principiante e intermedio. El Taller de Danza Contemporánea Principiantes interpretará “La tercera de Newton”, de Víctor Guevara; el Taller de Hip Hop ofrecerá “NaviDance”, dirigido por Agustín Márquez; y el Taller de Danza Árabe incluirá “Escucha tu corazón Yohari”, interpretada por Ivonne Sustaita, Habibi Ya Einy por Angies Sobrevilla y Fátima Ruiz. También subirá al escenario el Taller de Danza Contemporánea Intermedios con “Manos que ven, ojos que sostienen”, creación de Jesús E. Rocha.

