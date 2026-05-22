El Museo Leonora Carrington presentará este viernes 22 de mayo la noche de museo "Estrellas que Sueñan y Brillan", una velada dedicada a la música pop, rock urbano y folk, comenzará a las 19:00 horas en la Sala de las Musas y los patios del recinto.

El programa reunirá música en vivo, movimiento y propuestas escénicas contemporáneas en un formato pensado para intervenir distintos espacios del museo.

La velada incluirá la participación de artistas locales que integran elementos musicales y corporales dentro de sus presentaciones.

La apertura estará a cargo de Oncolors, músico potosino que mezcla géneros como pop, rock, urbano y folk. Sus canciones parten de experiencias personales y emociones cotidianas. En 2025 obtuvo presencia en redes sociales con el tema "Enamórate", pieza con la que amplió el alcance de su proyecto musical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Más tarde se presentará Bastián Pérez junto a Gorilla Steps, agrupación con la que incorpora canto y baile en escena. Su propuesta forma parte de la escena musical emergente de San Luis Potosí y apuesta por espectáculos donde la música convive con elementos coreográficos y visuales.

La noche de museo también planteará una convivencia distinta entre el público y los artistas, con presentaciones distribuidas en distintos espacios del recinto.

La combinación de música en vivo, baile y formatos escénicos contemporáneos marcará el desarrollo de una velada enfocada en proyectos emergentes de la escena potosina.

El acceso tiene costo de 65 pesos por boleto.