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Cultura

"Estrellas que Sueñan y Brillan"

Por Estrella Govea

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
A
"Estrellas que Sueñan y Brillan"

El Museo Leonora Carrington presentará este viernes 22 de mayo la noche de museo "Estrellas que Sueñan y Brillan", una velada dedicada a la música pop, rock urbano y folk, comenzará a las 19:00 horas en la Sala de las Musas y los patios del recinto.

El programa reunirá música en vivo, movimiento y propuestas escénicas contemporáneas en un formato pensado para intervenir distintos espacios del museo.

La velada incluirá la participación de artistas locales que integran elementos musicales y corporales dentro de sus presentaciones.

La apertura estará a cargo de Oncolors, músico potosino que mezcla géneros como pop, rock, urbano y folk. Sus canciones parten de experiencias personales y emociones cotidianas. En 2025 obtuvo presencia en redes sociales con el tema "Enamórate", pieza con la que amplió el alcance de su proyecto musical.

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Más tarde se presentará Bastián Pérez junto a Gorilla Steps, agrupación con la que incorpora canto y baile en escena. Su propuesta forma parte de la escena musical emergente de San Luis Potosí y apuesta por espectáculos donde la música convive con elementos coreográficos y visuales.

La noche de museo también planteará una convivencia distinta entre el público y los artistas, con presentaciones distribuidas en distintos espacios del recinto.

La combinación de música en vivo, baile y formatos escénicos contemporáneos marcará el desarrollo de una velada enfocada en proyectos emergentes de la escena potosina.

El acceso tiene costo de 65 pesos por boleto.

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