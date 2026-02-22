logo pulso
Exposición Aroma de mujer

Por Estrella Govea

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Exposición Aroma de mujer

La exposición Aroma de mujer fue presentada en las galerías del Centro Cultural Palacio Municipal como parte de las actividades del III Festival Interdisciplinario Femenino Plural. 

La muestra reúne obra pictórica reciente y de trayectoria de la artista mexicana Roxana Pumarejo y abrió al público un recorrido centrado en la representación femenina desde la figuración contemporánea.

Integrada por alrededor de 40 piezas, la exposición propone una lectura visual sostenida en el cuerpo, el gesto y la presencia de lo femenino.

