Exposición Horizonte de eventos

Horizonte de eventos continúa abierta en el Centro Cultural Caja Real como una muestra pictórica del artista yucateco Carlos Génova, integrada por 23 obras de distintos formatos que exploran la abstracción geométrica desde una lógica visual precisa y contemporánea.

La exposición presenta un recorrido por estructuras que no remiten a objetos reconocibles, sino a sistemas de forma y color construidos con rigor matemático. En cada pieza, la superposición de planos y el uso medido del color generan una sensación de tridimensionalidad que dirige la mirada hacia relaciones internas entre líneas, volúmenes y ritmos.

El trabajo de Génova se distingue por su tránsito de la figuración primitivista a la abstracción geométrica en un periodo breve, proceso que evidencia una búsqueda constante en sus lenguajes plásticos. Ese desplazamiento se refleja en conjuntos de obra que, aunque diversos en apariencia, mantienen una coherencia conceptual basada en el orden, la precisión y la experimentación formal.

Desde lo temático, Horizonte de eventos propone una reflexión visual sobre el tiempo como construcción mental y límite perceptivo. El horizonte aparece como una idea que no se reduce a lo geográfico, sino que funciona como marco de comprensión: aquello que delimita lo que se ve y, al mismo tiempo, abre posibilidades de interpretación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La muestra permite al público acercarse a una pintura que privilegia el pensamiento visual y la observación detenida, en un espacio donde la geometría y el concepto dialogan sin necesidad de narrativas explícitas, dejando que la experiencia ocurra frente a cada obra.