GLAMOUR EN EL FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA).- Con 254 títulos programados, el Festival de Cine de San Sebastián está preparado para iniciar este viernes su 73 edición, en la que se abrirá paso el glamour con estrellas como Angelina Jolie y Jennifer Lawrence, pero también la cinefilia, en un certamen donde el público es un protagonista indiscutible.

El trasiego de gente por los aledaños de los escenarios del festival, el Palacio de Congresos Kursaal y el teatro Victoria Eugenia, ya sea para acceder al cine o para saludar y pedir autógrafos a los invitados de la edición, convierten a este certamen en un festival para todos. Hay nada menos que 8.543 butacas repartidas en 29 salas.

Las entradas se acabaron tras ponerse a la venta, y no solo las de los filmes a concurso o aún no estrenados. Los espectadores no dejan pasar la oportunidad de volver a ver en pantalla grande películas como ‘Barry Lyndon’ y ‘Furtivos’, incluidas en la sección Klasikoak, dedicada a los clásicos, o a intérpretes inmortales, como a la malvada Bette Davis de ‘The Little Foxes’, cinta de la retrospectiva dedicada a la dramaturga y guionista Lillian Hellman.

Asimismo hay un número importante de periodistas acreditados, casi 4.600 procedentes de 72 países -según cifras del certamen a 4 de septiembre-, que conforman también el característico paisaje festivalero con sus acreditaciones a la vista.

Sabor latino y primer Premio Donostia

Los 120 metros de alfombra roja del Kursaal se estrenarán este viernes para la gala inaugural.

Por el escenario pasará el jurado que decidirá la Concha de Oro, presidido por el cineasta español J.A. Bayona, así como el equipo de la película de apertura, la argentina ‘27 noches’, dirigida por el uruguayo Daniel Hendler.

Durante la ceremonia inaugural se entregará también el primer Premio Donostia de este año. Lo recibirá la productora Esther García, uno de los pilares de la productora El Deseo de los hermanos Almodóvar que está también tras ‘Sirat’, que opta a ser nominada al Oscar a mejor película internacional 2026 por España.

El filme de Oliver Laxe se proyectará asimismo en el Festival, cuyo comité de selección eligió los filmes de la edición tras visionar 3.696 títulos.