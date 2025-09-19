Arzobispo de SL se reunió con el Papa León XIV

El arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Cavazos Arizpe, estuvo en la comisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano que se reunió con el Papa León XIV en El Vaticano.

En el encuentro con parte de al jerarquía católica mexicana, el Pontífice envió “aliento, solidaridad y esperanza” al pueblo de México, a través de la CEM, en el marco de la primera visita de los miembros de la Iglesia mexicana a Roma, Italia.

En redes sociales, la CEM destacó que durante la reunión, el Papa “nos compartió una palabra de aliento, solidaridad y esperanza, y nos animó a caminar en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y a testificar la esperanza que Dios regala especialmente a través de los jóvenes y las familias”.

El texto, fue acompañado de unas imágenes en la comitiva encabezada por Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y presidente de la CEM; Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y Jorge Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

La CEM aseguró que León XIV ofreció también “su bendición apostólica para todos los mexicanos”.

El viaje del Consejo de Presidencia de la CEM a Roma, que inició el pasado 15 de septiembre, incluye también una serie de encuentros con dicasterios vaticanos.

El martes 16 de septiembre, los obispos mexicanos visitaron la Secretaría de Estado de la Santa Sede y los dicasterios para los Obispos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

Siendo prior general de la orden de los Agustinos, León XIV estuvo en la entidad potosina hace unos años. Robert Francis Prevost, su nombre antes de ser nombrado Pontífice, visitó en un par de ocasiones el estado, como superior de la orden.