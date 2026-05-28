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El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) realizará un homenaje al pintor Enrique Guzmán este 28 de mayo a las 19:30 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero, con motivo de su 40 aniversario luctuoso.

La jornada incluirá una charla sobre la producción artística de Guzmán y su relación con la escena cultural potosina durante 1979, cuando estudió y trabajó en el entonces IPBA.

También se abordará su participación en el colectivo "Peyote y la Compañía", agrupación inclinada a las búsquedas visuales y críticas del neomexicanismo en México durante los años ochenta. Como parte del homenaje se exhibirá obra inédita realizada por el artista durante su estancia en la capital potosina.

En el encuentro participarán de manera presencial el pintor Othón Salazar y el investigador Jorge Terrones. A distancia intervendrán el fotógrafo Armando Cristeto, integrante de "Peyote y la Compañía"; la artista plástica Rosa Luz Villasuso y el galerista Francisco de Hoyos, quienes compartirán testimonios y reflexiones sobre la trayectoria y legado del pintor dentro de la plástica nacional.

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Nacido en Guadalajara en 1952, Enrique Guzmán inició su formación artística entre el teatro, la escenografía y las artes visuales. En 1969 se trasladó a la Ciudad de México, donde estudió en La Esmeralda y comenzó a participar en exposiciones colectivas.

Durante la década de los setenta obtuvo reconocimientos y presentó muestras en galerías como Pintura Joven y Arvil, además de formar parte de exposiciones internacionales en Colombia y Nueva Delhi. En 1979 llegó a San Luis Potosí para impartir clases de dibujo, etapa que ahora será retomada dentro de este homenaje.

La obra de Guzmán es considerada una referencia del neomexicanismo, movimiento que retomó símbolos e imaginarios nacionales desde una visión crítica y experimental.

Su pintura exploró lo absurdo, lo grotesco y la representación simbólica como respuesta a las inquietudes sociales y culturales de su generación.

A cuatro décadas de su muerte, el homenaje busca revisar la vigencia de su producción artística y acercar al público a una etapa poco difundida de su trabajo visual.