HOY, INICIA EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

La undécima edición del Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata, se llevará a cabo del 11 al 13 de septiembre, un encuentro que combina conciertos, formación académica y actividades culturales en memoria del músico potosino que da nombre al festival.

El inicio del festival será hoy jueves 11 de septiembre con actividades académicas en el Palacio Municipal de San Luis Potosí. A las 13:00 horas, el músico capitalino Iván Barrera impartirá la masterclass Groove session: lenguaje entre el jazz, el funk y el rock. Más tarde, a las 17:00 horas, el grupo 5° Elemento ofrecerá una clase sobre conceptos de composición e interpretación, con acceso limitado para las y los asistentes.

La jornada continuará en la Plaza de Armas con los primeros conciertos abiertos al público. A las 19:00 horas se presentará el Iván Barrera Trío, con una propuesta que integra elementos de jazz, funk y rock. Posteriormente, a las 20:00 horas, subirá al escenario Quinto Elemento, agrupación originaria de León, Guanajuato, que este año celebra 25 años de trayectoria con un repertorio de jazz contemporáneo.

Quinto Elemento está conformado por Gabriel Solares Ramos (trompeta y flugel horn), Ernesto Ramos Nieto (sax tenor y clarinete), Luis Felipe Gordillo Aguilar (piano y dirección musical), Juan Cristóbal Pérez Grobet (contrabajo) y Mario García Cruz (batería). A lo largo de su carrera han participado en festivales y conciertos en México y Francia, consolidándose como una de las agrupaciones representativas del jazz nacional.

Con estas actividades se inaugura el XI Festival Internacional de Jazz Jorge Martínez Zapata, que durante tres días reunirá a músicos locales, nacionales e internacionales en San Luis Potosí. El programa contempla no solo presentaciones musicales, sino también espacios de formación para las y los intérpretes y estudiantes interesados en el género.