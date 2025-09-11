Exposiciones del CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) tiene su agenda semanal con exposiciones, recorridos y actividades que buscan acercar al público a distintas expresiones artísticas. La oferta incluye propuestas visuales, espacios de lectura y experiencias nocturnas que dialogan con la memoria del recinto y con la comunidad que lo visita.

En el Museo de Sitio continúa la exposición Panóptico extendido: 17 miradas, donde artistas presentan obras que reinterpretaban la torre de vigilancia de la antigua penitenciaría estatal, hoy convertida en símbolo de encuentro cultural. Por su parte, la Galería del CEART exhibe A gesture, un geste, un gesto, de la pintora francesa Rebecca Brodskis, quien plantea una lectura del gesto y la emoción como formas de comunicación universal.

El Museo Leonora Carrington complementa la programación con dos muestras. En sus salas temporales se encuentra Nigredo, que propone un recorrido simbólico por la alquimia y sus fases de transformación espiritual. A la par, Entre sueños y sombras, de Juan Carlos Fernández Esparza, presenta piezas que transitan entre lo onírico y lo cotidiano, integrando tanto obras tempranas como recientes del autor.

La agenda también incluye actividades de mediación cultural. El viernes 12, en Plaza Centenario, se realizará una sesión de Cuentacuentos y lecturas, a cargo de Jairo Cristóbal Franco, Maribel Alavez Torres, Martha Soriano y Eva Ortega Jiménez. La actividad es gratuita y busca promover la lectura a través de voces diversas.

Ese mismo día, el CEART ofrecerá “Noches de recorrido”, un paseo nocturno por los espacios del complejo que combina historia, iluminación y narración en vivo. El acceso a esta experiencia tiene un costo de 50 pesos por persona. El recinto mantiene abiertas sus puertas de lunes a domingo, recordando que los miércoles la entrada general es gratuita.