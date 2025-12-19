HOY SE PRESENTA CUENTO DE NAVIJAZZ

El proyecto Cuento de Navijazz se presenta este 19 de diciembre a las 19:30 horas en Tejado Rojo como una propuesta escénica que combina jazz en vivo y actuación para reinterpretar el clásico relato navideño desde un formato íntimo y contemporáneo. La función apuesta por un cruce entre música, narrativa y atmósfera teatral que invita al público a cerrar el año con una experiencia distinta.

La puesta en escena parte de Un cuento de Navidad de Charles Dickens y retoma la historia de Ebenezer Scrooge, un personaje marcado por la avaricia y el aislamiento, cuya rutina se ve interrumpida por una serie de apariciones que lo enfrentan con su pasado, su presente y un posible futuro. El relato se articula a través de escenas narradas y momentos musicales que construyen un ritmo propio, cercano al lenguaje del jazz.

El proyecto se integra por un equipo que dialoga desde distintos frentes creativos. Diego Iván G. "Cadáver" está a cargo del guion y la dirección escénica, mientras que la dirección musical corre por cuenta de Arturo Gibrán y Emmanuel Ortega. La producción general también es coordinada por Gibrán, quien articula la relación entre músicos y escena.

La música en directo funciona como un eje narrativo que acompaña la evolución del personaje principal y las visitas de los espíritus navideños. El jazz aporta matices emocionales y transiciones entre los distintos momentos del relato, generando una atmósfera que se mueve entre la introspección, el conflicto y la apertura al cambio.

La presentación propone una experiencia cercana, con cupo limitado y costo de $120, donde la narrativa literaria, la actuación y la música se encuentran en un mismo plano. Cuento de Navijazz se plantea como una lectura escénica que reimagina un clásico navideño desde el cruce de disciplinas, apostando por el diálogo entre tradición y lenguaje contemporáneo.