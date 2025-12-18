logo pulso
Impulsarán Ruta del Café en la Huasteca

El proyecto integrará siete fincas cafetaleras y ofrecerá recorridos turísticos y asesoría técnica a productores.

Por Redacción

Diciembre 18, 2025 05:34 p.m.
A
Impulsarán Ruta del Café en la Huasteca

El Gobierno del Estado anunció la creación de la Ruta del Café como parte de una estrategia para fortalecer la actividad agroalimentaria y turística en la región Huasteca, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh).

La Sedarh justifica enojo de los cañeros

Admiten que el problema se debe a la entrada de jarabe de fructuosa de menor costo al país.

De acuerdo con la información oficial, la dependencia se integrará a los proyectos del plan maestro Riviera Huasteca, impulsado de manera conjunta por el gobierno estatal y la Federación. En este contexto, se prevé el desarrollo de una ruta turística que integre siete fincas cafetaleras, con recorridos que abarcan desde el cultivo hasta el envasado del café.

La Sedarh precisó que, además del componente turístico, se brindará asesoría técnica a productores para mejorar procesos agroalimentarios, promover cultivos orgánicos, fortalecer el manejo sanitario y fomentar la siembra de variedades de cafeto más resistentes.

De forma complementaria, el proyecto contempla el desarrollo de la Ruta del Sabor, orientada a ofrecer alimentos tradicionales en paradores turísticos que se proyectan en municipios como Ciudad Valles, Aquismón, Huehuetlán, Xilitla, Axtla, Matlapa y Tamazunchale.

Según el comunicado, estas acciones buscan articular actividades del campo, el turismo y la producción agroalimentaria, con la intención de generar nuevas oportunidades económicas para productores locales de la Huasteca potosina.

Café de la Huasteca.

