INAUGURARÁN MUJERES EN EL ARTE

En la Galería del primer piso del Teatro de la Paz se inaugurará la exposición colectiva Mujeres en el Arte, el próximo jueves 26 de febrero a las 20:00 horas.

La muestra reúne a creadoras de Argentina, Uruguay, México y Colombia, integrantes del grupo Ábaco, y plantea un diálogo visual entre distintas escenas artísticas latinoamericanas.

La exposición presenta 50 obras de pintura, fotografía, técnica mixta y dibujo. El conjunto propone un recorrido por diversas narrativas y lenguajes plásticos que abordan identidad, territorio, memoria y experiencia femenina desde perspectivas contemporáneas.

La selección articula una visión colectiva que conecta contextos nacionales distintos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Participan Solange de Angeli, Carina Amaya y Marcela Dupré; Sabrina Arce; Olivia Villafaña, Marcela Patiño, Gio Ruán y Biaani López; Claudia Medina, Lucero González Navarro, Wendy Robles, Gloria Trapero y María de Lourdes Ramírez; Miriam Fuhrman Dahab y Alexandra de Madariaga; Yolanda Luna y Liza Peralta; Jennifer Castillo y Maite Autrique. Cada artista aporta obra reciente que da cuenta de búsquedas formales y temáticas propias.

El proyecto cuenta con el apoyo del Programa Estatal de Descentralización de las Actividades Culturales y Fortalecimiento de las Artes en el Estado (DACFAE 2026).

La iniciativa forma parte de una estrategia para ampliar la circulación de propuestas artísticas en el ámbito local.

La muestra permanecerá abierta al público del 27 de febrero al 26 de abril de 2026.

Esta exposición coloca el trabajo de creadoras latinoamericanas y establece vínculos entre sus prácticas y el público potosino.