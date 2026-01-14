Iniciación Artística en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) presenta su oferta académica en el área de Iniciación Artística para el periodo febrero–junio de 2026, con una serie de talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y adultos que buscan un primer acercamiento sistemático a distintas disciplinas artísticas. La programación reúne opciones formativas que combinan práctica, exploración técnica y acompañamiento docente.

Dentro de los talleres libres para jóvenes y adultos se encuentran propuestas en artes visuales como el Taller de Dibujo: técnicas de sombra y expresión, impartido por José Antonio Juárez Olvera, enfocado en el manejo de luz, trazo y observación; el Taller de Arte Objeto, a cargo de Alan Castro, que trabaja con objetos cotidianos y su resignificación artística; y el Taller de Técnicas Mixtas, impartido por Aranza Ávila González, orientado a la experimentación con pintura, escultura y procesos bidimensionales y tridimensionales.

En el área escénica y musical, la oferta incluye el Taller de Danza Clásica, impartido por Josué Ramírez, dirigido a adolescentes con formación previa, así como el Taller de Actuación: El actor natural, a cargo de Vic Martínez, que propone ejercicios para el reconocimiento emocional y escénico. A esto se suma el Taller de Seguimiento de Iniciación a la Música, con formación instrumental y solfeo en diversas especialidades, impartido por un equipo de docentes especializados.