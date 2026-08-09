Islam en SLP: Conocer para respetar

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La apertura de espacios de reunión para comunidades musulmanas en San Luis Potosí ha despertado curiosidad y, en algunos casos, incertidumbre. Sin embargo, la presencia del islam en la capital potosina no es un fenómeno reciente, pues integrantes de esta comunidad se han establecido en la ciudad desde hace varias décadas. El desconocimiento suele ser el origen de muchos estereotipos; por ello, conocer otras tradiciones religiosas es una oportunidad para fortalecer el respeto, la paz y la convivencia entre quienes habitamos San Luis Potosí.

Durante décadas, el cine, las series y algunos medios de comunicación han asociado al islam con estereotipos enfocados en la violencia. Estas representaciones no reflejan la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las personas musulmanas, quienes entienden el islam como una religión centrada en la paz, la oración, la solidaridad y el servicio a la comunidad.

En San Luis Potosí existen diversos espacios de culto islámico. Entre ellos se encuentra la Mezquita Al-Mi´raj, perteneciente a la Comunidad Islámica de San Luis Potosí, organización que cuenta con más de 7 años de presencia en la ciudad. La mezquita está ubicada sobre la avenida Venustiano Carranza. También está la Mezquita Darus Salam, situada en la zona de Lomas.