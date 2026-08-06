En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad

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La organización y la seguridad de la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XVIII serán el eje de una nueva sesión de Jueves Literarios, que presentará el libro "Ordenar, vigilar y proteger".

La división de cuarteles y la función de los alcaldes de barrio en la ciudad de acuerdo a la Ordenanza de 1794, del historiador Inocencio Noyola, se abordarán este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas en la Sala de los Cronistas del Centro Cultural del Palacio Municipal.

La investigación analiza la Ordenanza de 1794, un documento que transformó la organización urbana de la capital potosina al establecer una nueva división territorial en cuarteles y definir las funciones de los alcaldes de barrio, autoridades encargadas de mantener el orden y la vigilancia en cada sector de la ciudad.

El estudio también explica cómo este ordenamiento dio origen a un plano urbano acorde con esa nueva distribución.

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A partir de fuentes históricas, la publicación muestra la manera en que las autoridades novohispanas buscaron fortalecer el control administrativo y la seguridad de la población mediante una estructura territorial más organizada.

Asimismo, identifica a la figura del alcalde de barrio como un antecedente de los cuerpos de seguridad pública que surgirían en etapas posteriores.

La presentación estará a cargo de la historiadora Ma. Isabel Monroy Castillo, investigadora de El Colegio de San Luis y cronista del municipio de San Luis Potosí, quien dialogará con el autor sobre la relevancia de esta investigación para comprender el desarrollo urbano e institucional de la ciudad durante el periodo virreinal.