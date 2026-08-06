logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad

El estudio revela cómo se fortaleció el control administrativo en la ciudad.

Por Estrella Govea

Agosto 06, 2026 01:19 p.m.
A
En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La organización y la seguridad de la ciudad de San Luis Potosí a finales del siglo XVIII serán el eje de una nueva sesión de Jueves Literarios, que presentará el libro "Ordenar, vigilar y proteger".

      La división de cuarteles y la función de los alcaldes de barrio en la ciudad de acuerdo a la Ordenanza de 1794, del historiador Inocencio Noyola, se abordarán este jueves 6 de agosto a las 17:30 horas en la Sala de los Cronistas del Centro Cultural del Palacio Municipal.

      La investigación analiza la Ordenanza de 1794, un documento que transformó la organización urbana de la capital potosina al establecer una nueva división territorial en cuarteles y definir las funciones de los alcaldes de barrio, autoridades encargadas de mantener el orden y la vigilancia en cada sector de la ciudad.

      El estudio también explica cómo este ordenamiento dio origen a un plano urbano acorde con esa nueva distribución.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      A partir de fuentes históricas, la publicación muestra la manera en que las autoridades novohispanas buscaron fortalecer el control administrativo y la seguridad de la población mediante una estructura territorial más organizada.

      Asimismo, identifica a la figura del alcalde de barrio como un antecedente de los cuerpos de seguridad pública que surgirían en etapas posteriores.

      La presentación estará a cargo de la historiadora Ma. Isabel Monroy Castillo, investigadora de El Colegio de San Luis y cronista del municipio de San Luis Potosí, quien dialogará con el autor sobre la relevancia de esta investigación para comprender el desarrollo urbano e institucional de la ciudad durante el periodo virreinal.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad
      En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad

      En Jueves Literarios, la antigua organización de los barrios de la ciudad

      SLP

      Estrella Govea

      El estudio revela cómo se fortaleció el control administrativo en la ciudad.

      Interpretación lenta de John Cage reúne a más de 150 personas
      Interpretación lenta de John Cage reúne a más de 150 personas

      Interpretación lenta de John Cage reúne a más de 150 personas

      SLP

      AP

      El órgano realiza su 17mo cambio de acorde con un nuevo tubo sonoro.

      Silvia Reyna presenta poemario Espacios en el tiempo
      Silvia Reyna presenta poemario Espacios en el tiempo

      Silvia Reyna presenta poemario "Espacios en el tiempo"

      SLP

      Estrella Govea

      La autora hace un recorrido por experiencias y recuerdos que toman forma mediante la palabra

      Crecer
      Crecer

      Crecer

      SLP

      Redacción