Silvia Reyna presenta poemario "Espacios en el tiempo"

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La escritora potosina Silvia Reyna Díaz de León presentará su reciente poemario, "Espacios en el tiempo", este miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el Patio Central del Centro Cultural Palacio Municipal.

A través de este poemario, la autora hace un recorrido por experiencias y recuerdos que toman forma mediante la palabra. Los textos invitan a reflexionar sobre la manera en que el tiempo transforma la vida cotidiana, los vínculos y la identidad, con una escritura que encuentra en la poesía un espacio para preservar la memoria y dar sentido a las vivencias personales.

La presentación contará con la participación del escritor Rogelio Rodríguez Velázquez, quien ofrecerá una lectura crítica de la obra y dialogará con Silvia Reyna Díaz de León sobre el proceso creativo y los temas que dieron origen al libro.

Como parte del programa, Ma. Verónica García Hernández, Ma. Esperanza Rodríguez Izaguirre y Josefina Reyna Hernández realizarán una lectura de poemas seleccionados, con el propósito de acercar al público a la propuesta literaria de Espacios en el tiempo y compartir algunas de las piezas que integran la publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al finalizar la actividad se llevará a cabo una firma de libros, en la que las y los asistentes podrán conversar con la autora y adquirir un ejemplar dedicado. La entrada será libre.