Jesús Rocha presenta Baldur, danza contemporánea

La obra de danza contemporánea Baldur se presentará mañana viernes 24 de abril a las 13:00 horas, en el Museo Federico Silva, Escultura Contemporánea, la pieza pertenece a Jesús Rocha y se plantea como una propuesta escénica que aborda la sensibilidad masculina desde el cuerpo.

La obra toma como referencia el mito del dios Baldur de la antigua Escandinavia para cuestionar los estereotipos asociados a la masculinidad. A partir de esta base, la pieza expone que la vulnerabilidad y la emoción forman parte de la experiencia humana y pueden asumirse sin recurrir a modelos rígidos de comportamiento.

El proyecto es beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico 2025, este se construye desde un enfoque de danza contemporánea que integra elementos de teatro físico, exploración corporal y trabajo colectivo.

La iniciativa El Ser Colectivo, impulsada por Rocha, articula esta propuesta mediante colaboraciones multidisciplinarias que buscan una relación directa entre intérpretes y público en espacios no convencionales.

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La elección del museo como sede responde a la intención de intervenir sus salas y dialogar con el entorno escultórico.

La obra se concibe como un acto escénico que activa el espacio a través del movimiento, en el que el cuerpo funciona como medio para expresar emociones y generar una experiencia compartida con la audiencia.

Jesús Rocha cuenta con formación en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y ha desarrollado su trayectoria como intérprete, creador y docente.

Su trabajo incluye residencias y presentaciones en países como Cuba, Canadá, Alemania, Polonia y Dinamarca, así como participación en festivales y espacios culturales en México, lo que da contexto al desarrollo de Baldur dentro de su línea de investigación escénica.