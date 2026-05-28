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La Camerata de San Luis inaugurará el ciclo "La Camerata en los Barrios" este 28 de mayo a las 20:00 horas con un concierto en la Parroquia de San Miguelito.

Bajo la dirección artística del maestro Roberto Gómez Argüelles, el ensamble presentará un programa dedicado a la obra de Felix Mendelssohn.

La presentación contará con la participación de Hadlai Paola Aguilar López como solista invitada en violín. El concierto incluirá el "Concierto para violín en re menor, MWV O3" y la "Sinfonía para cuerdas No. 10 en si menor, MWV N 10", piezas compuestas por Mendelssohn durante su juventud y que muestran parte de las primeras búsquedas musicales del compositor alemán.

El programa retomará una de las obras escritas por Mendelssohn cuando tenía 13 años, creada para su maestro Eduard Rietz.

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