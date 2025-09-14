La crisis de los veinte llega al escenario con El Sonido de las Estrellas

El estreno del musical El Sonido de las Estrellas llega el 21 de septiembre en el Teatro del IMSS, con dos funciones programadas a las 17:00 y 19:00 horas. La puesta en escena llega como un proyecto original escrito por Ricky Dan y producido por Stellae Producciones, que busca dar voz a una generación que enfrenta el tránsito hacia la adultez con dudas y expectativas.

La obra aborda la llamada “crisis de los veinte” a través de Andrés, Sofía y Alan, tres jóvenes que se cuestionan quiénes son, qué quieren lograr y si cumplen con lo que la sociedad espera de ellos. A lo largo de la historia, los personajes exploran las ideas de éxito, amor y realización personal, temas que se entrelazan en un relato acompañado por música y teatro musical.

El origen del proyecto se remonta a 2022, cuando Ricky Dan compuso canciones que reflejaban experiencias personales relacionadas con el miedo al fracaso, la presión social y la sensación de no avanzar al ritmo esperado. Estos temas se transformaron en una narrativa completa que dio forma a un musical de un solo acto integrado por 13 piezas originales.

La producción cuenta con un elenco de actores, coro y bailarines bajo la dirección de Mariana Biagi, también cofundadora de Stellae Producciones. Su trabajo en la dirección escénica ha dado cohesión a los distintos elementos de la obra, que combina interpretación, música en vivo y movimiento escénico.

El Sonido de las Estrellas se presenta como un proyecto que refleja inquietudes generacionales a través del lenguaje del musical contemporáneo. Su estreno marca un paso importante para la compañía y para su autor, quien convierte vivencias personales en una propuesta artística destinada a dialogar con públicos diversos.