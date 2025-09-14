Funciones de Leonora en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda mantiene funciones de la película Leonora, dirigida por Thor Klein y Lena Vurma, los días 14 de septiembre a las 18:00 horas, 15, 16 y 17 de septiembre a las 19:30 horas. Esta producción centra su relato en la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington.

El largometraje se basa en la novela homónima de Elena Poniatowska y retrata los pasajes más intensos de la juventud y madurez de Carrington. La historia muestra sus vínculos con el surrealismo, el peso de la guerra, los exilios y los periodos de enfermedad, así como su relación con la creación artística y su contacto con símbolos místicos y animales que habitan su imaginario.

La película contó con la participación de Olivia Vinall en el papel principal, acompañada por Cassandra Ciangherotti, Luis Gerardo Méndez, Alexander Scheer y Ryan Gage. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Tudor Vladimir Panduru, con música original de Mariá Portugal y edición de Matthieu Taponier. Esta conjunción de talentos de Alemania, Hungría, Reino Unido, Rumania y México refuerza el carácter internacional del proyecto.

Un aspecto central del filme es su ambientación en México, particularmente en el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, San Luis Potosí, donde Carrington buscó refugio y sanación. Este espacio funciona como escenario simbólico de un tránsito entre realidad y delirio, en el que se plasma la compleja mente de la artista y su vínculo con la cultura mexicana.

La relevancia de Leonora radica en acercar al público a una de las creadoras más influyentes del surrealismo y en visibilizar su paso por México como parte esencial de su vida y obra. Este es un proyecto que entrelaza literatura, cine y artes plásticas para narrar la historia de una figura indispensable en el arte del siglo XX.