Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó el 2o. concierto

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó el segundo concierto dentro del proceso de selección para designar a su próximo director titular. Esta serie de presentaciones busca mostrar el trabajo de distintos aspirantes frente a la agrupación y ofrecer al público un panorama de las propuestas artísticas que podrían marcar el rumbo de la institución en los próximos años.

El programa del pasado 12 de septiembre en el Teatro de la Paz estuvo a cargo del maestro Rodrigo Sierra Moncayo, quien dirigió un repertorio variado en el Teatro de la Paz. La velada incluyó la interpretación de obras de Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel, Rachmaninov, Tchaikovsky y Carlos Chávez, con la participación del barítono Daniel Cerón en las piezas vocales de Ravel y Schubert. La diversidad de estilos permitió apreciar distintas facetas de la orquesta y el diálogo entre la tradición europea y la música mexicana.

Rodrigo Sierra Moncayo, originario de la Ciudad de México, cuenta con una sólida formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con mención honorífica. Su carrera lo ha llevado a colaborar como director huésped en México y en países como Italia, España, Alemania y Polonia. Además, ha desarrollado un amplio trabajo como pianista, compositor y acompañante, con experiencia en música de cámara y en proyectos de teatro y danza.

La OSSLP mantiene con estos conciertos un ejercicio de evaluación artística y de vinculación con el público. La selección del nuevo director busca garantizar un liderazgo que sostenga el nivel alcanzado por la orquesta y permita consolidar su papel en la vida cultural del estado. Cada presentación suma elementos para la decisión final y muestra la riqueza del repertorio sinfónico en diálogo con distintas interpretaciones.

El proceso continuará el próximo 20 de septiembre con la participación del maestro Jorge Vázquez Melgarejo, quien dirigirá un nuevo programa en el Teatro de la Paz. Con ello, la orquesta avanza en un ciclo de conciertos que no solo definen su futuro artístico inmediato, sino que también buscan conectar con la audiencia potosina.