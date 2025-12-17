logo pulso
La Orquesta Sinfónica ofrecerá conciertos navideños en templos de la capital

Se realizarán los días 18 y 19 de diciembre en la Catedral Metropolitana y el templo de Tlaxcala,

Diciembre 17, 2025 01:06 p.m.
La Orquesta Sinfónica ofrecerá conciertos navideños en templos de la capital

La Secretaría de Cultura informó que se realizarán conciertos gratuitos de música sinfónica en templos de la capital potosina durante la presente temporada decembrina.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentó recientemente un programa navideño en el Santuario de la Basílica de Guadalupe, bajo la dirección del maestro Enrique Barrios, con la participación del Coro Polifónico del SEER.

La Secretaría de Cultura señaló que estas actividades forman parte de una estrategia para llevar la oferta cultural a distintos espacios de la ciudad y acercar la música sinfónica a diversos públicos durante las festividades de fin de año.

Según lo informado, los próximos conciertos de la Orquesta Sinfónica se llevarán a cabo los días 18 y 19 de diciembre, a las 20:00 horas, en la Catedral Metropolitana y en el templo de Tlaxcala, respectivamente, como parte de las actividades de la Navidad Verde.

La dependencia estatal precisó que los conciertos serán de acceso gratuito y se desarrollarán en recintos históricos y religiosos de la ciudad, conforme a la programación establecida para este periodo.

Concierto navideño de la OSSLP.

