La Ruta de las 5Rs, llega a San Luis Potosí

La Ruta de las 5Rs, una exposición interactiva de Papalote Museo del Niño, esta disponible en Casa Doña María Pons, que propone acercar a niñas, niños y familias a distintas formas de relacionarse con los residuos.

A partir del 24 de septiembre, el espacio ubicado en Avenida de la Paz 216, en el Barrio de Tlaxcala, se integra a este recorrido que aborda cinco acciones: reducir, reutilizar, readaptar, reciclar y reintegrar.

La experiencia comienza con una mirada al problema de los residuos y su presencia en la vida cotidiana. En México se generan millones de toneladas de basura al año y en SLP, la ciudad produce alrededor de mil 200 toneladas diarias. Fotografías y objetos permiten dimensionar la cantidad de desechos que llegan a los sitios de disposición y sirven como punto de partida para hablar de los hábitos de consumo.

La primera R, reducir, plantea disminuir la cantidad de residuos que se generan desde el momento de la compra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La exposición utiliza ejemplos cotidianos como las botellas de plástico, los recipientes desechables y otros productos de uso frecuente para mostrar alternativas como utilizar termos y recipientes reutilizables.

Después aparecen reutilizar y readaptar, dos acciones que buscan prolongar la vida de los objetos o encontrarles una nueva función. Algunos objetos pueden repararse y materiales como las llantas pueden transformarse en muebles. La muestra invita al público a participar en actividades donde puede construir, imaginar nuevos usos y reconocer que un residuo también puede convertirse en materia para otro objeto.

La ruta continúa con la separación y el reciclaje. A través de juegos, las familias identifican residuos orgánicos, inorgánicos reciclables y aquellos que no pueden reciclarse, además de conocer el trabajo de los centros de acopio. También se explica el proceso que sigue una botella de PET: desde su recolección y limpieza hasta la separación, trituración, fundición y transformación en nuevos productos. La exposición destaca que separar correctamente los residuos facilita su aprovechamiento posterior.

La última R, reintegrar, lleva la experiencia al jardín de la Casa Doña María Pons, donde se encuentra un huerto educativo y un sistema de lombricomposta. Ahí, el público conoce el trabajo de la lombriz roja californiana y cómo los residuos orgánicos pueden convertirse en composta y fertilizante.