La voz de Hind Rajab, en Cineteca Alameda

La voz de Hind Rajab, dirigida por Kaouther Ben Hania, es parte de la cartelera de la Cineteca Alameda, la película es producción de Túnez y tiene una duración de 90 minutos y clasificación C.

Las funciones se realizarán el día de hoy, martes 24 y miércoles 25 de febrero a las 14:30 horas, así como el lunes 23 de febrero a las 17:00 horas. La programación permite acercarse a una obra que dialoga con el cine documental y de ficción desde un suceso real de alcance internacional.

El filme reconstruye un hecho real ocurrido en enero de 2024 en la Franja de Gaza: la llamada de auxilio de Hind Rajab, una niña palestina de seis años atrapada en un vehículo tras un ataque armado. A partir de esa comunicación telefónica con la Media Luna Roja Palestina, la película desarrolla su relato desde el punto de vista de los operadores de emergencia que intentan coordinar un rescate bajo condiciones extremas.

La narración se apoya en grabaciones reales de la llamada e incorpora escenas dramatizadas que sitúan la acción en los centros de atención humanitaria. La puesta en escena evita mostrar de forma directa la violencia y concentra el peso del relato en el sonido, las voces y el tiempo de espera, lo que define el tono contenido de la película.

La voz de Hind Rajab tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió el Gran Premio del Jurado, y posteriormente fue seleccionada en distintos festivales internacionales. Su circulación ha generado discusión sobre las formas de representar hechos documentados recientes dentro del cine contemporáneo.