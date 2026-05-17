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Cultura

Laura Rojas presentará su libro El cuerpo invisible

Por Estrella Govea

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
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Laura Rojas presentará su libro El cuerpo invisible

Laura Rojas presentará su libro El cuerpo invisible, este 18 de mayo en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del ciclo "Todos los lunes de Palique" de 19:00 a 21:00 horas.

El libro reúne una serie de poemas que exploran el cuerpo desde la enfermedad, el desgaste físico y la memoria emocional. A través de una escritura centrada en lo corporal y en experiencias vinculadas con el dolor, la autora construye un recorrido por diagnósticos médicos, medicamentos, encierro, culpa, miedo y violencia cotidiana.

En El cuerpo invisible, la poesía aparece como un registro de aquello que atraviesa el cuerpo cuando enfrenta procesos de enfermedad y agotamiento. Los textos integran imágenes relacionadas con animales, mares, desiertos y espacios urbanos que funcionan como escenarios emocionales y reflejan estados de ansiedad, duelo y resistencia.

La escritora Zaira Abreu ha señalado que el libro "encarna poéticamente la experiencia de la enfermedad" y da voz a experiencias que suelen permanecer ocultas o silenciadas, desde el deterioro físico hasta la presión social alrededor del cuerpo enfermo.

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Laura Rojas nació en San Luis Potosí en 1980. Además de su trabajo como escritora, se desempeña como editora y promotora cultural. Es directora de Letras Púrpura Editorial y coordina el proyecto Lectura Masiva de Escritoras. Su obra ha recibido menciones honoríficas en el Premio 20 de Noviembre por Malandra y en el Premio Nacional de Literatura "Dolores Castro" por Mecanismos de defensa.

La presentación permitirá dialogar en torno al proceso de escritura del libro y a los temas que atraviesan la publicación, entre ellos la salud mental, la maternidad, la memoria familiar y la fragilidad del cuerpo como experiencia cotidiana.

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