Laura Rojas presentará su libro El cuerpo invisible, este 18 de mayo en la Casa Museo Manuel José Othón, como parte del ciclo "Todos los lunes de Palique" de 19:00 a 21:00 horas.

El libro reúne una serie de poemas que exploran el cuerpo desde la enfermedad, el desgaste físico y la memoria emocional. A través de una escritura centrada en lo corporal y en experiencias vinculadas con el dolor, la autora construye un recorrido por diagnósticos médicos, medicamentos, encierro, culpa, miedo y violencia cotidiana.

En El cuerpo invisible, la poesía aparece como un registro de aquello que atraviesa el cuerpo cuando enfrenta procesos de enfermedad y agotamiento. Los textos integran imágenes relacionadas con animales, mares, desiertos y espacios urbanos que funcionan como escenarios emocionales y reflejan estados de ansiedad, duelo y resistencia.

La escritora Zaira Abreu ha señalado que el libro "encarna poéticamente la experiencia de la enfermedad" y da voz a experiencias que suelen permanecer ocultas o silenciadas, desde el deterioro físico hasta la presión social alrededor del cuerpo enfermo.

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Laura Rojas nació en San Luis Potosí en 1980. Además de su trabajo como escritora, se desempeña como editora y promotora cultural. Es directora de Letras Púrpura Editorial y coordina el proyecto Lectura Masiva de Escritoras. Su obra ha recibido menciones honoríficas en el Premio 20 de Noviembre por Malandra y en el Premio Nacional de Literatura "Dolores Castro" por Mecanismos de defensa.

La presentación permitirá dialogar en torno al proceso de escritura del libro y a los temas que atraviesan la publicación, entre ellos la salud mental, la maternidad, la memoria familiar y la fragilidad del cuerpo como experiencia cotidiana.